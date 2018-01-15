11:17 15 января 2018 1

Занятия пока не отменили Фото: Александр Елизаров © URA.RU

В пермской школе №127 ЧП: по предварительной информации, неизвестные в масках напали на учеников. На место инцидента выехали глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

О нападении на школу сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских. Пермяк Антон Толмачев уточнил в соцсетях, что один из классов, 4б, захвачен в заложники. «Пострадала учительница и несколько учеников. Всё по не проверенным данным», — пишет Толмачев. При этом, со слов сына, он добавляет, что занятия в других школах пока не отменяют.

Представители учебного заведения пока не прокомментировали произошедшее. На месте инцидента работают несколько бригад скорой помощи.