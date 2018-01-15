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15 января 2018
Главные новости 
11:17  15 января 2018 1

Срочно! В Перми неизвестные напали на школу и взяли детей в заложники

Школа и дети. Нижневартовск., рюкзаки, портфели, школа
Занятия пока не отменилиФото: Александр Елизаров © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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В пермской школе №127 ЧП: по предварительной информации, неизвестные в масках напали на учеников. На место инцидента выехали глава города Дмитрий Самойлов, замглавы администрации Людмила Гаджиева и начальник департамента образования Людмила Серикова.

О нападении на школу сообщил на своей странице в Facebook руководитель департамента информационной политики администрации Перми Андрей Каменских. Пермяк Антон Толмачев уточнил в соцсетях, что один из классов, 4б, захвачен в заложники. «Пострадала учительница и несколько учеников. Всё по не проверенным данным», — пишет Толмачев. При этом, со слов сына, он добавляет, что занятия в других школах пока не отменяют.

Представители учебного заведения пока не прокомментировали произошедшее. На месте инцидента работают несколько бригад скорой помощи.

Сергей Макеев
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