Кокорин пообещал курганским СМИ компенсацию за несостоявшуюся пресс-конференцию

Представителей прессы пригласили в загородую поездку
В четверг, 18 января, запланирован брифинг губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Журналисты смогут в течение двух часов задать интересующие их вопросы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного правительства.
Брифинг пройдет в рамках торжественного приема, приуроченного к Дню российской печати. Мероприятие состоится за городом — на базе отдыха «Лесники». В декабре из-за плотного графика главы региона традиционную итоговую пресс-конференцию не проводили. Так что двухчасовое общение станет своеобразным «информационным подарком» и компенсацией для СМИ.