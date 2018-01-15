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15 января 2018
14 января 2018
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12 января 2018
13:09  15 января 2018 0

Кокорин пообещал курганским СМИ компенсацию за несостоявшуюся пресс-конференцию

Конференция
Представителей прессы пригласили в загородую поездкуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В четверг, 18 января, запланирован брифинг губернатора Курганской области Алексея Кокорина. Журналисты смогут в течение двух часов задать интересующие их вопросы, сообщили «URA.RU» в пресс-службе областного правительства.

Брифинг пройдет в рамках торжественного приема, приуроченного к Дню российской печати. Мероприятие состоится за городом — на базе отдыха «Лесники». В декабре из-за плотного графика главы региона традиционную итоговую пресс-конференцию не проводили. Так что двухчасовое общение станет своеобразным «информационным подарком» и компенсацией для СМИ.

Татьяна Жаткина
© Служба новостей «URA.RU»
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