13:18 15 января 2018 0

Лечебное заведение не будет принимать рожениц несколько недель Фото: depositphotos.com © URA.RU

Уральский научно-исследовательский институт охраны материнства и младенчества (НИИ ОММ) в Екатеринбурге прекратит принимать рожениц в июне 2018 года. В это же время в городе пройдут игры чемпионата мира по футболу.

«С 9 июня и, как минимум, по конец месяца мы рожениц принимать не будем. Часть врачей будет в отпуске. Не знаем, правда, насколько это связано с проведением чемпионата мира. Обычно летом мы и так закрываемся на несколько недель для обеззараживания помещений. Может быть, тут просто подгадали по срокам», — рассказали «URA.RU» сотрудники лечебного заведения.

Заместитель директора НИИ по медико-экономическим вопросам и экспертизе Олег Якубович в беседе с «URA.RU» подтвердил, что несколько недель летом учреждение не будет принимать женщин, готовых родить. «Я пока ничего не могу сказать по конкретным срокам, но для нас обычная практика на 3-5 недель, согласно распоряжению минздрава, ограничивать прием рожениц. В это время проводится необходимый ремонт, обеззараживаются помещения. При этом администрация продолжает работу», — отметил собеседник агентства.

Получить оперативный комментарий директора Уральского НИИ ОММ не удалось.

НИИ ОММ — одно из старейших родовспомогательных учреждений страны. К специалистам центра обращаются пациентки со сложными случаями. Здание, в котором находится институт, расположено практически вплотную к Центральному стадиону — объекту, который на время проведения чемпионата с 14 июня по 15 июля будет усиленно охраняться. Ради усиления безопасности, студентам медуниверситета, общежития которых также находятся у стадиона, сдвинули сроки сессии с июня на май. В комнаты будущих врачей рекомендовали заселить сотрудников Росгвардии.