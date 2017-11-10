08:08 10 ноября 2017 0

Часть силовиков проведет лето в общежитиях Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министерство образования и науки РФ выступило с рекомендацией к руководству крупных вузов, расположенных в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу.

Чиновники рекомендовали ректорам выселить из общежитий перед началом игр всех студентов, чтобы отдать их места сотрудникам Росгвардии и полиции.

Рекомендации направлены в вузы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары и Саранска. Из-за того, что матчи состоятся летом, учебным заведениям придется поменять учебные программы и расписание летней сессии, сообщает «Коммерсант».

Студенты уже отреагировали на эту инициативу — Российский студенческий союз обратился к премьеру Дмитрию Медведев с просьбой проверить нарушение прав граждан и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.

В Минобрнауки подтверждают факт направления рекомендаций по корректировке учебных графиков в период чемпионата мира.