Министерство образования и науки РФ выступило с рекомендацией к руководству крупных вузов, расположенных в городах, где пройдут матчи ЧМ-2018 по футболу.
Чиновники рекомендовали ректорам выселить из общежитий перед началом игр всех студентов, чтобы отдать их места сотрудникам Росгвардии и полиции.
Рекомендации направлены в вузы Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары и Саранска. Из-за того, что матчи состоятся летом, учебным заведениям придется поменять учебные программы и расписание летней сессии, сообщает «Коммерсант».
Студенты уже отреагировали на эту инициативу — Российский студенческий союз обратился к премьеру Дмитрию Медведев с просьбой проверить нарушение прав граждан и незаконность принудительного выселения студентов из общежитий.
В Минобрнауки подтверждают факт направления рекомендаций по корректировке учебных графиков в период чемпионата мира.