В Екатеринбурге студентов лишат каникул из-за ЧМ-2018

14:40 15 января 2018 0

Студенты вуза остались без отдыха Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Студенты Уральского государственного медицинского университета останутся без зимних каникул из-за чемпионата мира по футболу, который пройдет в Екатеринбурге в июне. Их слова подтвердили агентству и в самом вузе.

«Сейчас мы сдаем сессию. На следующий день после последнего экзамена у нас начинается учеба. Приятного мало: домой не съездить, в отпуск тоже. Но с каникулами мы бы не успели пройти весь материал до начала чемпионата», — рассказал «URA.RU» один из студентов вуза.

В университете информацию подтвердили. «Да, мы изменили сроки летней сессии и каникул. Студенты просто раньше выйдут на отдых летом. Все в соответствии с законодательством. Учащиеся отнеслись к этому адекватно», — отметила в беседе с корреспондентом «URA.RU» официальный представитель УГМУ Елена Бочарникова.

Ранее минобрнауки рекомендовал администрации вуза заселить в общежития УГМУ вместо студентов сотрудников Росгвардии — из-за близости зданий к Центральному стадиону, где пройдут игры. В университете «URA.RU» сообщили, что студентов никто выселять не будет.