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15 января 2018
Главные новости 
15:04  15 января 2018 0

Школьник, устроивший резню в Перми, поддерживал Навального и называл Россию «страной рабов». ФОТО

Подача документов во ВЦИК Алексеем Навальным. Москва, навальный алексей
Навальный, по мнению подростка, должен был стать президентом и «развалить страну»Фото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Подросток, устроивший резню в пермской школе, поддерживал блогера Алексея Навального, заявлявшего о своем желании стать президентом РФ. Также он крайне негативно высказывался о России как о государстве.

«Перед тем как устроить поножовщину в школе, один из нападавших удалил из своего аккаунта во „ВКонтакте“ все записи. Однако в соцсетях остались его комментарии, где он высказывался в поддержку Навального», — отмечает RT. В комментариях под агитационным плакатом Навального пользователям, выступающим против блогера, 16-летний подросток отвечает: «Пускай он страну развалит. Это все равно страна рабов».

На странице молодого человека также размещено много видеозаписей, посвященных крупнейшему школьному теракту «Колумбайн» в американском Колорадо. Среди них есть ролики, снятые учениками Эриком Харрисом и Диланом Клиболдом перед нападением.

По последним данным, число пострадавших при конфликте в пермской школе увеличилось до 15.

Артем Косых
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