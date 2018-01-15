20:15 15 января 2018 0

Место главного свердловского тюремщика займет варяг Фото: с сайта ГУФСИН по Тамбовской области

В ГУФСИН России по Свердловской области ожидают нового начальника. Об этом «URA.RU» сообщил источник в главке. По его данным, новый руководителем ведомства станет Александр Федоров, возглавляющий в данным момент ГУФСИН по Тамбовской области.

Известно, что Федоров прибудет в Екатеринбург на следующей неделе — сотрудникам управления его представит один из заместителей начальника ФСИН России.

В ГУФСИН по Свердловской области подтвердили информацию о возможном новом назначении. «С тех пор, как наш начальник Сергей Худорожков в конце апреля 2016 года вышел на пенсию, мы ждем, когда же у нас появится новый руководитель», — отметил руководитель пресс-службы пенитенциарного ведомства Александр Левченко.

Ранее «URA.RU» рассказывало о перестановках, в результате которых начальники свердловского ГУФСИН бесконечно менялись — после того Сергей Худорожиков (бывший замначальника питерского СИЗО «Кресты»), возглавлявший свердловское управление около шести лет, вышел на пенсию.

Его руководство ознаменовалась рядом скандалов, в том числе бунтом заключенных в колонии №46 Невьянска, руководитель которой Илья Чикин с подчиненными был впоследствии осужден за издевательства над заключенными, а также уголовным делом в отношении замначальника ИК-2 в Екатеринбурге Михаила Белоусова, создавшего систему пыток и вымогательств в колонии (он осужден на 6,5 года лишения свободы, его пособники также получили серьезные сроки в колонии).

На место Худорожкова в июне 2016 был прислан руководитель ГУФСИН по Калужской области Сергей Патронов — он проработал в должности до сентября 2017 в статусе врио (сохраняя при этом пост в Калуге).

Его сменил свердловчанин Александр Шек — уроженец Тавды, выпускник Бараульской школы милиции, руководивший ИК в Тавде и ИК-12 в Нижнем Тагиле, который также проработал все это время «временно исполняющим обязанности». Эксперты были склонны считать, что Москва сохранит его на этом посту, однако не исключался и вариант, что в Екатеринбург вновь пришлют «варяга». В настоящий момент именно полковник Шек продолжает исполнять обязанности начальника управления.