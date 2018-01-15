В России хотят поднять подоходный налог

20:23 15 января 2018 3

Повышение НДФЛ коснется людей с зарплатой 7-10 млн рублей Фото: Алексей Гущин © URA.RU

В правительстве России обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне 7-10 млн рублей. Но пока расчеты показывают неэффективность этой меры из-за выпадающих доходов бедных регионов.

Об обсуждении повышения ставки НДФЛ РБК сообщил федеральный чиновник. Также эту информацию подтвердил источник, близкий к правительству.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. В социальном блоке считают целесообразным ввести повышенную ставку НДФЛ для граждан, зарабатывающих от семи до 10 млн рублей в год, и освободить от уплаты налога бедных граждан. Повышение ставки подоходного налога просчитывалось для зарплат свыше пяти млн рублей в год, отметил федеральный чиновник, но расчеты показали, что «эта мера в настоящий момент не имеет смысла».

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил федеральным министерствам разработку «бюджетного маневра» — комплекса мер, призванного увеличить расходы бюджета на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Автором программы экономической реформы станет экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Ранее на Гайдаровском форуме премьер Дмитрий Медведев призвал членов правительства не спекулировать на теме изменения налоговой системы. Председатель правительства подверг критике слова вице-премьера Ольги Голодец, которая выступала за прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). «Давно договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос о росте НДФЛ не стоит. Но обязательно кому-то из коллег по правительству приходит в голову сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается!» — осадил подчиненных премьер-министр.