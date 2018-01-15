{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,36
Динамика за 2 недели
Евро 68,82
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Москвы
20:23  15 января 2018 3

В России хотят поднять подоходный налог

Клипарт , взятка, зарплата, купюры, конверт
Повышение НДФЛ коснется людей с зарплатой 7-10 млн рублейФото: Алексей Гущин © URA.RU

В правительстве России обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне 7-10 млн рублей. Но пока расчеты показывают неэффективность этой меры из-за выпадающих доходов бедных регионов.

Об обсуждении повышения ставки НДФЛ РБК сообщил федеральный чиновник. Также эту информацию подтвердил источник, близкий к правительству.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на свои источники сообщила, что в администрации президента и министерствах просчитывают увеличение расходов бюджета на образование, здравоохранение и инфраструктуру. В социальном блоке считают целесообразным ввести повышенную ставку НДФЛ для граждан, зарабатывающих от семи до 10 млн рублей в год, и освободить от уплаты налога бедных граждан. Повышение ставки подоходного налога просчитывалось для зарплат свыше пяти млн рублей в год, отметил федеральный чиновник, но расчеты показали, что «эта мера в настоящий момент не имеет смысла».

Напомним, что президент России Владимир Путин поручил федеральным министерствам разработку «бюджетного маневра» — комплекса мер, призванного увеличить расходы бюджета на здравоохранение, образование и инфраструктуру. Автором программы экономической реформы станет экс-министр финансов Алексей Кудрин.

Ранее на Гайдаровском форуме премьер Дмитрий Медведев призвал членов правительства не спекулировать на теме изменения налоговой системы. Председатель правительства подверг критике слова вице-премьера Ольги Голодец, которая выступала за прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). «Давно договорились не трогать налоговую систему. В конце года президент сказал, я сказал, что вопрос о росте НДФЛ не стоит. Но обязательно кому-то из коллег по правительству приходит в голову сказать, что этот вопрос обсуждается. Не обсуждается!» — осадил подчиненных премьер-министр.

Ольга Дудорова
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров