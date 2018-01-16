Силовики раскрыли подробности поножовщины в пермской школе

01:59 16 января 2018 0

После нападения подростки попытались убить друг друга Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Нападение на пермскую школу №127 было спланированным. Подростки намеренно поднялись в расположенный на третьем этаже кабинет труда и напали на находившихся там учителя и учеников. После молодые люди решили убить друг друга, но силовики приехали раньше.

Как рассказали РБК знакомые с материалами расследования источники, звонок в дежурную часть полиции от охранника ТЦ «Кит» поступил в 10:00 15 января. Он рассказал, что в центр забежали ученики школы №127 и сообщили о нападении двух подростков на преподавателя и их одноклассников. Прибывшие на место сотрудники Росгвардии задержали и передали полиции молодых людей, при себе у которых было холодное оружие.

Обе молодых человека выросли в благополучных семьях. Отец одного — бизнесмен, другого — дизайнер Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как удалось выяснить следователям, один из нападавших был учеников 11-го класса, поэтому в школу прошел по своему пропуску. Второй — является бывшим учеником этой школы, и как он попал в здание, пока не известно. По словам собеседника агентства, оба подростка поднялись на третий этаж и зашли в кабинет труда. В этот момент 47-летний преподаватель начальных классов Наталья Шагунина вела урок у 4-го «Б». Злоумышленники несколько раз ударили ее ножом в шею и грудь из-за личной неприязни, после чего набросились на учеников. Это были школьники 10-11 лет.

Некоторым удалось выбежать из кабинета и обратиться за помощью к охраннику торгового центра. Сами же нападавшие тем временем спустились в вестибюль школы и попытались убить друг друга.

Наталья Шагунина была госпитализирована в тяжелом состоянии в реанимацию городской больницы №4. Там же оказался десятилетний ученик и один из нападавших. Правда, его состояние врачи оценивают как средней тяжести. Еще восемь детей в таком же состоянии были доставлены в краевую детскую клиническую больницу.

Система безопасности школы оставляет желать лучшего Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

Как рассказали агентству собеседники из Следственного комитета, нападавшие выросли в семьях с достатком. Отец одного малька является успешным предпринимателем, а второго — известным в городе дизайнером. Система безопасности школы №127, в свою очередь, оставляет желать лучшего. Во-первых, дежурившая в тот день женщина-охранник по какой-то причине не нажала кнопку тревожной сигнализации, а само учебное учреждение не оборудовано камерами внутреннего видеонаблюдения, отметили источники.

Росгвардия в связи со случившимся проверит законность деятельности частных охранных предприятий, оказывающих услуги по охране образовательных учреждений. Так же внимание обратят на исправность систем видеонаблюдения и кнопок тревоги, а также уровень подготовленности охранников.