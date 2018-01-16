В Москве умер лидер «Трудовой России» и громких уличных протестов 90-х Виктор Анпилов

02:51 16 января 2018 0

Виктор Анпилов скончался не приходя в сознание Фото: ru.wikipedia.org

Председатель исполнительного комитета движения «Трудовая Россия» Виктор Анпилов скончался после инсульта на 72-м году жизни. Информация об этом появилась на его странице в Facebook.

Политик, как пишет RT, умер не приходя в сознание в НИИ им. Склифосовского, где на протяжении трех дней [с 13 января] лежал в коме. Информацию подтвердила экс-депутат Госдумы Дарья Митина. По ее словам, Анпилов ехал на встречу [кандидата в президенты России от КПРФ Павла] Грудинина с доверенными лицами. В пути у него случился обширный инсульт и был госпитализирован.

Виктор Анпилов считается одним из лидеров гражданских протестов 90-х годов. В 1991—1993 годах, по информации открытых источников, он организовал несколько крупных акций в Москве, среди которых — демонстрация 7 ноября 1991 года, марш «голодных очередей», поход на Белый дом, Всенародное вече, осаду «империи лжи», митинг «пустых кастрюль». Является одним из создателей движения «Трудовая Россия», а с 92-го года занимал должность председателя исполнительного комитета.