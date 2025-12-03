Пожар на нефтебазе в Тамбовской области, закрыли 10 аэропортов: карта атак БПЛА 3 декабря

Прошедшей ночью больше всего дронов ВСУ сбито в небе над Белгородской областью Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Прошедшей ночью, 3 декабря, российские средства ПВО уничтожили 102 украинских беспилотника ВСУ самолетного типа. Фрагменты одного из них стали причиной пожара на нефтебазе в Тамбовской области, сообщил глава региона Евгений Первышов. Кроме того, были незначительно повреждены резервуары с топливом в Воронежской области.

На фоне атак ночью временно не работали 10 российских аэропортов. Подробнее об атаках украинских дронов по территориям РФ на 3 декабря — в материале URA.RU.

Условные обозначения Фото: инфографика URA.RU

Сколько беспилотников сбито ночью 3 декабря

Прошедшей ночью силы ПВО сбили 102 беспилотника самолетного типа, запущенных с украинской стороны. Об этом следует из официальной сводки Минобороны России. Беспилотники самолетного типа были уничтожены над следующими российскими регионами:

26 БПЛА – над территорией Белгородской области,

22 БПЛА – над территорией Брянской области,

21 БПЛА – над территорией Курской области,

16 БПЛА – над территорией Ростовской области,

7 БПЛА – над территорией Астраханской области,

6 БПЛА – над территорией Саратовской области,

4 БПЛА – над территорией Воронежской области.

Тамбовская область: пожар на нефтебазе

На нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков беспилотников. Об этом сообщил глава региона Евгений Первышов в своем telegram-канале. По его данным, к месту инцидента стянуты пожарные расчеты, задействованы силы экстренных служб. О последствиях ущерба пока ничего неизвестно.

Воронежская область: повреждены резервуары с топливом

Несколько резервуаров с топливом получили незначительные повреждения при атаке украинских беспилотников на объект топливной инфраструктуры в Воронежской области. Об этом сообщил глава региона Александр Гусев в своем telegram-канале. Он отметил, что в результате удара пожара не произошло. По предварительным данным, пострадавших в ходе инцидента нет.

Брянская область: без последствий

После атаки раненых и разрушений объектов инфраструктуры не зафиксировано. Об этом сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

Ростовская область: атакованы пять районов

Минувшей ночью украинские БПЛА атаковали пять районов Ростовской области. Беспилотники сбили в Каменске, Мясниковском, Миллеровском, Тарасовском и Чертковском районах. В настоящее время уточняются данные о последствиях. Из людей никто не пострадал, сообщил глава региона Юрий Слюсарь.

Какие аэропорты не работали ночью 3 декабря