Отмены и задержки рейсов: какие самолеты не взлетели из-за атаки дронов 3 декабря

В ночь на 3 декабря украинские беспилотники атаковали семь регионов России. Все 102 дрона были уничтожены, однако воздушные тревоги привели к масштабным сбоям в работе авиаузлов. Утром российские аэропорты столкнулись с волной задержек и отмен рейсов, затронувших как вылеты, так и прилеты по всей стране. URA.RU собрало свежие данные по основным воздушным хабам на 08:00 мск — где именно задерживают рейсы и что ждет пассажиров.

Атака беспилотников 3 декабря 2025

За прошедшую ночь средства ПВО перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника, сообщает Минобороны. Наибольшее число дронов сбито над Белгородской областью (26 единиц), Брянской (22) и Курской (21) областями. Также перехвачены БПЛА над Ростовской (16), Астраханской (7), Саратовской (6) и Воронежской (4) областями.

Задержки и отмены авиарейсов в Шереметьево 3 декабря 2025

В Шереметьево утром 3 декабря фиксируют точечные задержки вылетов и прилетов. По вылетам дольше всего ждут рейсы на Ульяновск — почти на два часа, до 08:00, и Самару — также на два часа, до 08:30. Краснодар задержан примерно на час (до 07:30), Оренбург — на полчаса (до 07:25), Нальчик — на 30 минут, до 11:50.

С прилетами картина шире: уже пришли с задержками борты из Сургута, Омска, Нижневартовска, Ижевска, Иркутска, Минеральных Вод, Махачкалы, Кирова, Новосибирска и Сочи. В течение дня ожидается смещение прилетов из Актобе — до 12:55, Сургута — на 15 минут, Омска — на 5 минут, Нижневартовска — примерно на 40 минут, Архангельска — на 25 минут, Екатеринбурга — на полчаса, Красноярска — до 11:23, Томска — на 35 минут, Барнаула — на 20 минут, Худжанда — до 10:50, Абакана — до 15:02, Хабаровска — до 11:32, Иркутска — до 12:47, Улан-Удэ — до 12:09, Владивостока — до 12:20, Оренбурга — до 13:07.

Вечером продолжатся точечные переносы: рейсы из Владивостока задержаны до 16:10, из Шанхая — до 17:23, из Нальчика — до 18:29, из Денпасара — до 18:39, из Екатеринбурга — примерно на час (до 19:37), из Стамбула — до 18:22.

Задержки и отмены авиарейсов в Домодедово 3 декабря 2025

В Домодедово утро проходит относительно спокойно: по вылетам задержан только рейс в Хургаду — почти на три часа, до 09:05. По прилетам задержек больше. С опозданием уже пришли рейсы из Баку и Эль-Кувейта, отменен борт из Уфы. Серьезно смещен прилет из Шарм-эль-Шейха — он сядет в 08:50 вместо ночного времени. Самарканд придет позже, до 04:31; Ташкент — с большой задержкой; Ош — до 05:58. Омск задержан примерно на 15 минут (до 07:15), Барнаул — до 08:24 вместо 08:00.

Сильнее всех сдвинулся Усть-Каменогорск: рейс прибудет в 14:45 вместо 09:15. Кроме того, Кызыл задержан примерно на полчаса (до 09:52), Чита — до 10:37, Братск — до 12:25, Иркутск — до 13:05. В остальном расписание остается стабильным.

Задержки и отмены авиарейсов во Внуково 3 декабря 2025

Во Внуково утром фиксируются точечные отмены и задержки вылетов. Отменен рейс в Тамбов (08:05). Рейс в Ереван сдвинут до 10:25 вместо 09:40, в Сухум — до 15:00 вместо 11:45. Самолет в Грозный вылетит в 14:30 — почти на час позже графика. На этом список задержек по вылетам пока закрывается.

По прилетам картина шире. С опозданием уже приходили рейсы из Усинска, Сыктывкара, Стамбула, Грозного, Хургады, Ташкента и Шарм-эль-Шейха. В ближайшее время ожидаются новые сдвиги: Уфа опоздает примерно на 17 минут (до 08:27), Красноярск — до 10:42 вместо 08:15, Самара — до 09:46, Ереван — до 09:37 вместо 08:25.

Также задерживаются Термез (до 09:15), Грозный (до 14:39 вместо 08:50), Владикавказ (до 13:12 вместо 09:20) и Когалым (до 11:16 вместо 09:50). Отменен и прилет из Тамбова. Рейс из Санкт-Петербурга придет примерно на полчаса позже — в 14:15. Позже обычного сядет и борт из Сухума: прибытие ожидается в 21:15 вместо 18:15.

Задержки и отмены авиарейсов в Пулково (Санкт-Петербург) 3 декабря 2025

В Пулково ситуация по вылетам спокойная: задержка отмечалась только у рейса в Орск. Отменен вылет в Екатеринбург (11:55). Остальные борта отправляются по расписанию. По прилетам картина заметно насыщеннее. Сильная задержка у рейса из Орска — он прибудет лишь в 22:00 3 декабря вместо 16:10 днем ранее. Аналогичная ситуация с Тамбовом: самолет, который должен был прилететь еще 2 декабря в 16:55, ожидается только в 09:55 3 декабря.

Сдвиги по времени были и у рейсов из Калининграда, Хургады, Москвы, Омска, Сургута и Челябинска. В ближайшие часы ожидаются новые задержки: Сургут прибудет примерно на час позже — в 10:16, Барнаул — в 09:58 (около +15 минут), Иркутск — в 12:04 вместо 11:25. Также отменен прилет из Екатеринбурга.

Задержки и отмены авиарейсов в Сочи 3 декабря 2025

По прилетам фиксируются несколько переносов. Существенно задержан рейс из Орска: он прибудет лишь в 14:30, хотя ожидался 2 декабря в 07:55. Пензенский рейс тоже сдвинулся — посадка состоится в 08:05 вместо 06:50. Других задержек пока не отмечается.

Задержки и отмены авиарейсов в Екатеринбурге 3 декабря 2025

В Кольцово утром зафиксированы несколько переносов. Рейс в Хургаду сдвинут с 10:10 на 15:35. Самолет в Сургут вылетит на полчаса позже — в 10:40. Рейс в Москву задержан с 17:55 до 19:05.

По прибытию в Екатеринбург ситуация более насыщенная: ранее задерживались рейсы из Шарджи, Баку, Москвы и Ташкента. На подходе — крупная задержка у Хургады: самолет приземлится лишь в 14:40 вместо 08:50. Чита прибудет примерно на час позже графика. Хабаровский рейс тоже шел с небольшим опозданием. Самолет из Санья будет задержан примерно на 20 минут — ожидаемая посадка в 13:50. Краснодар прилетит в 18:00 вместо 16:35.

Задержки и отмены авиарейсов в Краснодаре 3 декабря 2025

В аэропорту Краснодара (Пашковский) на 3 декабря зафиксированы задержки рейсов.

Вылеты:

Шарм-эль-Шейх — с 9:00 до 10:15

Екатеринбург — до 12:15 (вместо 10:45)

Москва — до 12:10 (вместо 11:10)

Стамбул — до 12:35 (опоздание на 35 минут)

Батуми — до 18:15 (опоздание на 20 минут)

Прилеты (задержки более значительные):

Батуми — с 15:42 2 декабря до 9:25 3 декабря

до 9:25 3 декабря Ташкент — до 9:59 (опоздание на 25 минут)

Москва — до 10:54 (вместо 9:35)

Екатеринбург — в 11:04 (вместо 9:45)

Дубай — в 11:14 (вместо 9:55)

Новосибирск — в 10:59 (опоздание ~50 минут)

Дубай (другой рейс) — в 10:50 (опоздание на 30 минут)

Москва (другой рейс) — в 11:14 (опоздание на 50 минут)

Шарм-эль-Шейх — в 17:30 (вместо 16:10)