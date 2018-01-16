Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак объяснила, зачем танцевала с бутылкой вина в компании двух мужчин у входа в одну из московских церквей. Ранее выложенная ей в Instagram запись спровоцировала массу негодующих откликов россиян.
«Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках, с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении… И церковь — она не про страдания. Она про радость», — цитирует Ксению Собчак портал «Ридус». Она также назвала себя «невоцерковленным, но верующим человеком».
В РПЦ комментировать действия Собчак отказались, сообщает «Федеральное агентство новостей». «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках не комментируем», — сказал зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.