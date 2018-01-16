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16 января 2018
Главные новости Москвы
09:20  16 января 2018 7

«Церковь — это место, где нужно страдать?» Собчак объяснилась по поводу танцев с бутылкой возле храма. ВИДЕО

Открытие предвыборного штаба Ксении Собчак и посещение дома на улице Кошевого. Екатеринбург, собчак ксения
Собчак назвала себя «невоцерковленным, но верующим человеком»Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
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Ксения Собчак идет в президенты
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Кандидат в президенты РФ Ксения Собчак объяснила, зачем танцевала с бутылкой вина в компании двух мужчин у входа в одну из московских церквей. Ранее выложенная ей в Instagram запись спровоцировала массу негодующих откликов россиян.

«Почему, пойдя в прекрасную новогоднюю ночь в теплой одежде, пуховиках, с моим мужем под прекрасную музыку Muse, нельзя танцевать? Почему мы не можем танцевать недалеко от церкви? Мы не заходим на территорию этой церкви. Мы в хорошем настроении… И церковь — она не про страдания. Она про радость», — цитирует Ксению Собчак портал «Ридус». Она также назвала себя «невоцерковленным, но верующим человеком».

В РПЦ комментировать действия Собчак отказались, сообщает «Федеральное агентство новостей». «Мы выходки людей, которые танцуют ночью с бутылками, как представляется, спиртных напитков в руках не комментируем», — сказал зампред Синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Дарья Корчак
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