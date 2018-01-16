В Надыме ушел под лед снегоуборочный трактор, расчищавший место для крещенской купели. Религиозные горожане опасаются, что останутся без традиционной праздничной забавы.
Фотография затонувшего трактора опубликована в сообществе «Злой надымчанин» в социальной сети «ВКонтакте». Большая часть надымчан сразу начала интересоваться здоровьем водителя, возмутившись меркантильным интересом автора поста. «У автора главный вопрос: где купаться? А жив ли человек, не так важно… Надо уточнять, как там водитель, не все знают о таких происшествиях. Или трактор сам по себе там работал?.. А о водителе ничего писать не нужно?» — возмущаются жители города.
По данным агентства «Север Пресс», в момент расчиcтки территории под трактором треснул лед. Спасатели успели вытащить машину до ее полного погружения, водитель не пострадал. Представители надымского храма Николая Чудотворца отметили, что горожанам не стоит беспокоиться об организации купели, все намеченные на 19 января мероприятия пройдут без изменений.