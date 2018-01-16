Станцию тропосферной связи «Чайка» в районе Салехарда начали сносить. Некогда стратегический объект перестал действовать в 2000 году. За прошедшее время он стал своего рода памятником советской эпохи и почти культовым местом для горожан. Пожалуй, каждый житель ямальской столицы хотя бы раз бывал в районе «локаторов».
Из шести огромных «тарелок» станции, которые возвышались над тундрой на 40 метров, сейчас осталось только две. Четыре были демонтированы перед новогодними праздниками. Собственник, который остается неизвестным, решил сдать их на металлолом. По некоторым данным, оставшиеся две «тарелки» планируется использовать как рекламные щиты. А на месте, где сейчас находятся руины бывшей станции и образовалась несанкционированная свалка, хотят сделать гостиницу для дальнобойщиков, которые будут возить грузы по дороге Сургут — Салехард после окончания ее строительства, пишет газета «Красный Север».
Станция с позывным «Чайка» была важным звеном объектов тропосферной связи, одной из станций, обеспечивающих информационное сообщение с отдаленными территориями страны еще во время СССР. Через «Чайку» связь уходила не только дальше на Восток, но и на Юг, вдоль Урала, обеспечивая сообщение Югре и Тюменской области.
После закрытия в двухтысячном году место облюбовали жители Салехарда и окрестных поселков. Брошенное оборудование было растащено. Гигантские «локаторы» служили только ориентиром. Салехардцы приезжали сюда сфотографироваться, проникнуться гигантским величием наследства советской эпохи из металла, насладиться постапокалиптический пейзажами. «Локаторы» (так станцию прозвали в народе) даже называли местной Эйфелевой башней. Особо отважные старались забраться наверх и сфотографироваться, возвышаясь над тундрой.