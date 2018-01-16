{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Назовут его в честь двух святых
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,39
Динамика за 2 недели
Евро 69,02
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
16 января 2018
15 января 2018
14 января 2018
13 января 2018
13:12  16 января 2018 1

Ямал, где считал своим долгом побывать каждый, потерял культовую достопримечательность. ФОТО

Станция тропосферной связи
Станция тропосферной связи «Чайка» после закрытия стала неофициальной достопримечательностью СалехардаФото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Станцию тропосферной связи «Чайка» в районе Салехарда начали сносить. Некогда стратегический объект перестал действовать в 2000 году. За прошедшее время он стал своего рода памятником советской эпохи и почти культовым местом для горожан. Пожалуй, каждый житель ямальской столицы хотя бы раз бывал в районе «локаторов».

Из шести огромных «тарелок» станции, которые возвышались над тундрой на 40 метров, сейчас осталось только две. Четыре были демонтированы перед новогодними праздниками. Собственник, который остается неизвестным, решил сдать их на металлолом. По некоторым данным, оставшиеся две «тарелки» планируется использовать как рекламные щиты. А на месте, где сейчас находятся руины бывшей станции и образовалась несанкционированная свалка, хотят сделать гостиницу для дальнобойщиков, которые будут возить грузы по дороге Сургут — Салехард после окончания ее строительства, пишет газета «Красный Север».

1/6
Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Станция с позывным «Чайка» была важным звеном объектов тропосферной связи, одной из станций, обеспечивающих информационное сообщение с отдаленными территориями страны еще во время СССР. Через «Чайку» связь уходила не только дальше на Восток, но и на Юг, вдоль Урала, обеспечивая сообщение Югре и Тюменской области.

После закрытия в двухтысячном году место облюбовали жители Салехарда и окрестных поселков. Брошенное оборудование было растащено. Гигантские «локаторы» служили только ориентиром. Салехардцы приезжали сюда сфотографироваться, проникнуться гигантским величием наследства советской эпохи из металла, насладиться постапокалиптический пейзажами. «Локаторы» (так станцию прозвали в народе) даже называли местной Эйфелевой башней. Особо отважные старались забраться наверх и сфотографироваться, возвышаясь над тундрой.

Вячеслав Егоров
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров