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16 января 2018
15 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:39  16 января 2018 2

На Урале кандидату в президенты угрожают убийством. «Сдохнешь на коле». ФОТО

Бэкстейдж фотопроекта «День России». Екатеринбург, баков антон
Лидеру партии монархистов Антону Бакову пообещали страшную смертьФото: Александр Мамаев © URA.RU
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Выборы президента России в марте 2018 года
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На кандидата в президенты РФ от «Монархической партии», ее лидера Антона Бакова, готовится покушение. Об этом «URA.RU» сообщил глава его избирательного штаба Ярослав Ширшиков. Он опубликовал в соцсетях переписку Бакова и его идеологического оппонента Михаила Никитина, который под одним из постов в «Фейсбуке» пригрозил Бакову физической расправой.

«Антон Баков, не прощаюсь! — написал Михаил Никитин. — Не знаю, что тебе даже сказать. Если у меня получится то, что я замыслил, то ты, мразь, сдохнешь жопой на коле вместе с твоим домов Романовых!!! … и знаешь, я это сделаю не за деньги или власть».

Дискуссия, которая перешла в угрозы убийством, разразилась под постом екатеринбургского журналиста Максима Верникова от 11 января, который поместил в Facebook свое интервью с Баковым для издания «МБХ медиа» «„Монархов должно быть много“. Интервью с легендой уральской политики Антоном Баковым». Угрозы от Никитина прозвучали и в адрес журналиста: «Максим, я тебе серьёзно говорю, брать интервью у такого подонка, как Баков, чревато для твоего здоровья и жизни!» — написал в комментариях Михаил Никитин.

Скриншот: с переписки в «Фэйсбуке» под постом Максима Верникова

Отметим, что по российскому законодательству угроза убийством — единственная уголовно наказуемая угроза (по статье 119 УК РФ тому, кто их высказывает, грозит до пяти лет лишения свободы). Однако в штабе Бакова «URA.RU» сообщили, что не намерены обращаться в полицию. «Как выяснилось, этот человек — городской сумасшедший и реальной угрозы не представляет, — сообщил агентству Ярослав Ширшиков. — Поэтому мы приняли решение не обращаться в органы».

Получить комментарий Антона Бакова к моменту публикации не удалось: его мобильные телефоны отключены. Как пояснили его «товарищи по борьбе», с лидером монархистов пока все в порядке. Михаил Никитин также ничего не прокомментировал: он не отвечает на сообщения в соцсетях. По словам его оппонентов, Никитин известен как человек либеральных взглядов, имеющий отношение к штабу Алексея Навального в Екатеринбурге.

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Фото: со страницы Михаила Никитина в Facebook

Андрей Гусельников
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