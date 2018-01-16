Песков прокомментировал повышение налогов для россиян

Песков сказал, что предложения экспертов докладывались президенту и главе правительства
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал тему изменения НДФЛ. На брифинге в Кремле он заявил, что какие-то решения относительно изменения этого налога пока не принимались.
«Существует целый ряд предложений от разных экспертов, групп экспертов и исследовательских центров. Они докладывались и главе правительства, и президенту, но каких-либо решений сейчас не принималось», — цитирует Пескова RT.
Напомним, что накануне появилась информация о том, что в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне 7-10 млн рублей. Об этом РБК сообщил федеральный чиновник.