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16 января 2018
Главные новости Москвы
17:05  16 января 2018 0

Песков прокомментировал повышение налогов для россиян

Ежегодная итоговая пресс-конференция президента РФ Владимира Путина. Москва, песков дмитрий
Песков сказал, что предложения экспертов докладывались президенту и главе правительстваФото: Владимир Андреев © URA.RU

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков прокомментировал тему изменения НДФЛ. На брифинге в Кремле он заявил, что какие-то решения относительно изменения этого налога пока не принимались.

«Существует целый ряд предложений от разных экспертов, групп экспертов и исследовательских центров. Они докладывались и главе правительства, и президенту, но каких-либо решений сейчас не принималось», — цитирует Пескова RT.

Напомним, что накануне появилась информация о том, что в правительстве России обсуждают повышение НДФЛ до 15% для людей с годовыми зарплатами на уровне 7-10 млн рублей. Об этом РБК сообщил федеральный чиновник.

Ольга Дудорова
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