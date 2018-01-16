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17 января 2018
16 января 2018
19:41  16 января 2018 2

Грудинин рассказал, куда делись деньги с его иностранных счетов

Заседание ВЦИК. Москва, грудинин павел
Средства пошли на лечение родственников и работников совхозаФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Выборы президента России в марте 2018 года
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Кандидат от КПРФ, бизнесмен Павел Грудинин заявил, что подарил деньги со своих иностранных счетов родственнику, который займется лечением его близких. Заявление было сделано на пресс-конференции политика.

«Не секрет, что я сделал операцию своей матери за границей. У моей сестры тоже была операция за границей. В ближайшее время на эти цели будет потрачено еще много денег. В том числе не только на моих родственников, но и на сотрудников совхоза», — заявил Грудинин журналистам.

По его словам, он подарил деньги с иностранных счетов своему родственнику, который будет заниматься лечением близких Грудинину людей. «Совхоз — это семья, а у меня в семье порядок, и мы друг другу помогаем. От того, что я стал кандидатом в президенты, они не вылечились. Я не обязан был возвращать эти средства в Россию, я должен был сделать так, чтобы нуждающиеся получили хорошее медицинское обслуживание. Мы довели наше здравоохранение до такого состояния, что приходится тратить деньги на операции детей в Израиле, США», — заявил кандидат в президенты.

Однако он отрицает, что на его иностранных счетах лежало 7 миллиардов рублей. «Вместо „ценные бумаги“ в документах, поданных в ЦИК, было написано „ценная бумага“. Из-за этого журналисты стали перемножать одно на другое, и откуда-то получилось 7 млрд рублей. В реальности мой доход за шесть лет составил 150 млн рублей», — заявил Грудинин. По его словам, шум вокруг его средств лишний раз доказывает, что он представляет угрозу для власти, а «левое движение, выдвинув его в президенты, сделало правильный выбор».

То, что у Грудинина нет семи миллиардов, на пресс-конференции подтвердил и лидер КПРФ Геннадий Зюганов. «Хочу вас всех успокоить. Если бы эти семь миллиардов были, мы бы, кроме школы, детских садов и парков (построенных в совхозе Грудинина, они бесплатны для рабочих — прим. ред.), отгрохали бы и уникальный медицинский центр, где всех обслуживали бы бесплатно», — заявил Зюганов.

Напомним, ранее «URA.RU» сообщало об иностранных счетах Грудинина, которые бизнесмену пришлось срочно закрывать, чтобы ЦИК мог зарегистрировать его кандидатом в президенты.

Виктор Жуков
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