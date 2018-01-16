21:07 16 января 2018 2

Алеся Кафельникова испортила отношения с отцом из-за романа с рэпером Фото: Алеся Кафельникова, Instagram

Дочь самого титулованного теннисиста в истории России Евгения Кафельникова Алеся дала откровенное интервью журналу Tatler. Она рассказала о личных трагедиях и жизненных испытаниях, в числе которых была попытка суицида.

Еще в школьном возрасте психолог диагностировал у нее депрессию и анорексию. Будучи подростком, девушка начала встречаться с олигархом Никитой Новиковым, сыном ресторатора Аркадия Новикова, но после полутора лет отношений их роман закончился. После разрыва Кафельниковой снова пришлось бороться с депрессией.

«Я снова сбежала в Лондон. Именно там я впервые покурила траву. Так начался мой роман с наркотиками. Когда я чувствовала, что мне плохо, я курила. Я не могла напиться свалившейся на меня свободой», — рассказала Кафельникова в интервью. В то же время у нее завязались отношения с рэпером Pharaoh (Фараон, настоящее имя — Глеб). Отец был против их романа, поэтому поставил дочь перед выбором: или он, или бойфренд. Тогда Алеся собрала вещи и съехала к Глебу, а Кафельников заблокировал все ее карты. «Три недели я жила в эйфории, наркотики мне были не нужны», — цитирует девушку издание.

Но вдруг счастье оборвалось: Фараон бросил Алесю, когда увидел ее смс Новикову. «Боль разрывала меня, употребить было нечего». Тогда Кафельникова приняла попытку уйти из жизни. «Дальше помню вспышками: скорая, родители Глеба, врачи, меня лечат без анестезии, а я кайфую», — разоткровенничалась дочь теннисиста. С рэпером девушка так и не смогла наладить отношения и продолжила употреблять наркотики без перерыва, что привело ее к передозировке. «Мне было все равно, жить не хотелось», — закончила рассказ Алеся.

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