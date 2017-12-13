17:06 13 декабря 2017 0

Дана Борисова «эмоционально вымоталась» от судебного процесса против бывшего мужа ФОТО: скриншот программы «Пусть говорят»

Телеведущая Дана Борисова опровергла слухи о своей попытке свести счеты с жизнью. По ее словам, в больнице она находится из-за тяжелой простуды, которая началась еще в Таиланде, где она лечилась от пристрастия к спиртному.

«Во время нахождения в центре реабилитации в Таиланде я простудилась, Вероятно, смена климата и стресс дали о себе знать. И до сих пор мучаюсь из-за психосоматического тонзиллита — он обостряется в момент стрессов», — цитируют Борисову «Дни.ру».

Телеведущая считает, что обостроение началось из-за череды важных и не очень приятных событий в ее в жизни. Сначала ей пришлось побывать в суде по делу ее дочери Полины, после чего Борисова отправилась на съемки ток-шоу Андрея Малахова. «Голос на нервной почве пропал, мучил жуткий кашель. У меня от него даже порвана диафрагма! Я выпила все, что было дома от тонзиллита. Мне стало плохо, и я вызвала „скорую“, чтобы промыли мне желудок. Врачи госпитализировали меня», — рассказала телеведущая.

Борисова считает, что судебная тяжба по делу о родительских правах против ее бывшего мужа Максима ослабила ее физическое состояние. «Вот из-за всех этих переживаний я и заболела. А пресса придумала, будто я хотела покончить с собой. Ну что за ерунда?» — добавила телеведущая.



Ранее «URA.RU» сообщало о госпитализации Борисовой при странных обстоятельствах. Телеведущая вызвала «скорую», но, когда врачи прибыли к ней домой, представилась чужой фамилией.