14:34 12 декабря 2017 0

Дана Борисова переживает сложный период в жизни из-за судов с бывшим мужем, который хочет забрать у нее дочь Фото из Instagram Даны Борисовой

Известная российская телеведущая Дана Борисова вызвала к себе домой «Скорую» после попытки уйти из жизни. Чтобы избежать огласки, она представилась другой фамилией.

Медики столичной «Скорой помощи» выехали помочь женщине по фамилии Киселева. Но когда они приехали, то встретили Дану Борисову. Ей сделали промывание и предложили лечь в больницу, но звезда отказалась, сообщает телеграм-канал Mash.

По мнению психолога Борисовой, звезда обратилась за помощью из-за приступа удушья, возникшего на фоне сильного стресса из-за судов с бывшим супругом Максимом Аксеновым. Он хочет забрать у Даны дочь и через суд лишить ее родительских прав. «Уже несколько месяцев она не может вылечить кашель, сменила уже несколько антибиотиков. Ей предлагали лечь в больницу, чтобы нормально вылечиться, но она не хочет, всё бегает по своим съёмкам. Я думаю, что у неё это на нервной почве из-за судов с бывшим мужем. Но никаких антидепрессантов она не принимает, максимум простое успокоительное», — цитирует психолога Life.ru.

Напомним, что Борисова прошла курс лечения в клинике для наркозависимых и алкоголиков в Таиланде, где вместе с ней были Евгений Осин и Андрей Малахов. Осин обозвал Борисову «конченым человеком» с разрушенной психикой и заявил, что вряд ли она сможет «вернуться к нормальной жизни».

Дана Борисова стала известной благодаря программе «Армейский магазин». Она снималась для журнала «Плейбой», участвовала в программе «Последний герой», сыграла эпизодическую роль в фильме «Медвежья охота», вела передачи «Принцип домино», «Сегодня утром» на НТВ и «Деловое утро» на РБК.