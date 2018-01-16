22:54 16 января 2018 0

Жительница Якутии стала звездой британских СМИ Фото: Анастасия Груздева / Instagram

Несколько британских СМИ написали о лютых морозах в Якутии (Республика Саха). Англичане шокированы фотографиями местных жителей, которые на ходу покрываются инеем. В регионе столбики термометров опустились ниже 60 градусов мороза.

«Если вы думаете, что в Великобритании сейчас холодно, подумайте о людях из села Оймякон в России», — пишет газета Metro. «Добро пожаловать в самое холодное село на Земле, где средняя температура в январе — минус 50 градусов, а ресницы замерзают спустя считанные секунды после выхода на улицу», — написали в Daily Mail.

Текст Metro украшает фотография 24-летней жительницы Якутска Анастасии Груздевой. Два дня назад она опубликовала фото с инеем на ресницах, которое, к слову, набрало более 36 тысяч лайков. «Все уже в курсе, что у нас тут -50? И да, мы выбираемся из дома (приходится) и ходим по улицам, при этом остаёмся в живых, даже видосик снять можно и сфоткаться. Да и вообще жарковато как-то», — написала девушка на своей странице в Instagram.

Жительница села Оймякон, о котором написало Daily Mail, сфотографировалась на фоне табло с с температурой. Экран показывал минус 62 градуса по Цельсию. Оймякон является полюсом холода. Так называют районы Земли с наиболее низкими зарегистрированными температурами на данном полушарии.