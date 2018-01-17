В Перми арестовали организаторов поножовщины в школе

Суд вынес решение отправить в СИЗО подростков, подозреваемых в нападении 15 января на учащихся школы №127. Заседание проходило в пермской больнице №4.
Предполагаемый организатор нападения проведет ближайшие два месяца под стражей после того, как его выпишут из больницы. Второму нападавшему также определена мера пресечения — заключение под стражу, сообщает «59.ру».
Отметим, изначально судья принял решение о домашнем аресте. После этого прокурор подал ходатайство о заключении под стражу из-за тяжести преступления. В результате меру пресечения сменили на заключение. Дело рассматривалось прямо в больнице, так как подростки не могут присутствовать в зале суда по своему состоянию, цитирует «Газета.ру» представителя Мотовилихинского районного суда города.
Корреспондент «URA.RU» из больницы сообщает, что судья и адвокаты отказались от комментариев. В данный момент все они, а также судебные приставы покинули больницу. «После выписки из больницы подростков отправят в СИЗО №5 до 15 марта», — рассказали агентству в пресс-службе Пермского края.
Инцидент в пермской школе произошел 15 января. Двое учащихся пришли в учебное заведение с ножами и набросились на младшеклассников. Пострадало 13 человек. Причины поступка пока неизвестны. Сами нападавшие после задержания были госпитализированы с тяжелыми колото-резаными травмами.