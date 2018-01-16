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17 января 2018
16 января 2018
17:32  16 января 2018 2

Следователи допросили подростков, которые устроили поножовщину в пермской школе

Задержанный режиссер Кирилл Серебренников у СК РФ. Москва, следственный комитет рф, табличка
Уголовное дело по факту нападения на школьников и учительницу расследуют в СК РФФото: Владимир Андреев © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
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Следователи допросили подозреваемых в нападении на учащихся и учителя школы №127 в Перми. Об этом рассказали знакомые с ситуацией источники.

По их данным, допрос двух подростков прошел утром 16 января, пишет «Коммерсант». Оба подростка не отрицали своей вины в нанесении телесных повреждений четвероклассникам и учительнице. При этом мотивы их поступка неизвестны, сообщает сайт VSE42.ru.

Накануне в пермской школе №127 произошел инцидент, в результате которого пострадали 15 человек. Учительница начальных классов Наталья Шагулина, которая приняла удар на себя, из-за полученных ранений не может разговаривать и сейчас находится в тяжелом состоянии на ИВЛ. Об этом рассказали медики, накануне прооперировавшие пострадавшую. Уголовное дело по факту покушения на убийство двух и более лиц расследует Главное следственное управление Следственного комитета РФ. В школе с конца прошлого года не работали камеры видеонаблюдения.

Ольга Дудорова
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