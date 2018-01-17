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17 января 2018
12:26  17 января 2018 3

Священнику-педофилу Грозовскому вынесли приговор

Насильник проведет в колонии 14 летФото: РАПСИ, Михаил Телехов

Приозерский суд в Ленинградской области вынес приговор священнику РПЦ Глебу Грозовскому, обвинявшемуся по статье «совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних». По версии следствия, священник надругался над воспитанницами в детском православном лагере.

Прокурор просил избрать для Грозовского 15 лет колонии строгого режима и запретить в течение 12 лет общаться с несовершеннолетними, а также заниматься профессиональной деятельностью сроком на два года.

«Суд приговорил Грозовского к 14 годам колонии строгого режима, а также удовлетворил гражданские иски троих потерпевших о взыскании компенсации за причиненный моральный вред по 400 тысяч рублей каждой», — сообщает РАПСИ из зала суда.

Следствие установило, что жертвами педофила в рясе стали девочки 9-12 лет в детском православном лагере клуба путешественников «Филадельфия». Насилие было совершено в 2009 и 2013 годах, сообщает «Утро.ру». После того, как дети рассказали о случившемся взрослым, священник бежал в Израиль. Россия объявила педофила в розыск через Интерпол. Власти Израиля задержали подозреваемого, а позже депортировали в Россию.

Грозовский служил в Гатчинской епархии, являлся духовником фанатов футбольного клуба «Зенит».

Александр Лукманов
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