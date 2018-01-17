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17 января 2018
16 января 2018
Главные новости Свердловской области
16:41  17 января 2018 0

Уральцам, которые более двадцати лет жили без света, провели электричество

КЧС. Шумиха (Курганская область), лэп, провода, электричество, фонарь
Подключение к линии электропередачи идет по льготной ценеФото: Игорь Меркулов © URA.RU

В коллективный сад «Экспресс» под Богдановичем в Свердловской области провели электричество. Этому посодействовала спикер областного Заксобрания Людмила Бабушкина, работы выполнили энергетики АО «Облкоммунэнерго».

Коллективный сад, основанный в начале 90-х годов, жил без света более двадцати лет: трансформаторную подстанцию (ТП) полностью разграбили, сообщили в пресс-службе компании. Заявки от садоводов на технологическое присоединение к сетям поступали энергетикам неоднократно, но работы не могли начаться без содействия со стороны РЖД — вблизи сада проходит железная дорога. Решить проблему удалось только сейчас, после вмешательства Людмилы Бабушкиной: в движении поездов согласовали «окно». В это время энергетики смогли проложить воздушную линию электропередачи через железнодорожное полотно и завершить проект.

«В технических условиях, выданных нам ОАО „РЖД“, строительство подводящей линии 10 кВ железнодорожники взяли на себя, но затянули со сроками. В результате большую часть работ выполнили энергетики. Строительство новой подстанции специалисты „Облкоммунэнерго“ закончили летом, высоковольтных линий электропередачи — от железнодорожного полотна до вновь построенной ТП — в декабре», — рассказал начальник Богдановичского района коммунальных энергетических систем АО «Облкоммунэнерго» Александр Халявин. Отмечается, что на сегодняшний день все заявки садоводов удовлетворены. Техприсоединение к сетям «Облкоммунэнерго» идет по льготной стоимости — 550 рублей.

Ксения Томашова
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