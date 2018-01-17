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16:39  17 января 2018 0

Анонимные авторы выложили в Сеть подробности жизни югорского политика. Он долларовый миллионер, ему везет с госзаказами

Заседание Думы ХМАО, 25 сентября 2014 , андреев алексей
Депутат Думы ХМАО Алексей Андреев. Теперь и на «Википедии»Фото: Евгений Листюк © URA.RU

Во всемирной интернет-энциклопедии «Википедия» появилась страница, посвященная депутату Думы ХМАО, строительному магнату, возглавляющему компанию «Автобан», Алексею Андрееву. Авторы статьи презентовали предпринимателя исключительно в позитивном ключе.

В материале рассказывается о прошлом Алексея Андреева, его политической и общественной жизни. В частности, упоминается рейтинг Forbes, поставивший в 2011 году предпринимателя на 178 место из 200 в списке самых богатых бизнесменов России с капиталом в 500 миллионов долларов. По итогам 2013 года, Андреев также вошел в составленный изданием рейтинг «Короли госзаказа», заняв 12 место из 13.

«Википедия» позиционирует себя свободной энциклопедией — наполнять ее может каждый пользователь, чем активно пользуются различного рода пиарщики и политтехнологи. Однако в пресс-службе компании «Автобан» отмечают, что сами удивлены появлению статьи. «Сами удивляемся. Как я поняла, политиков не сильно жалуют. Вот, буквально неделю назад появилась», — комментирует в разговоре с «URA.RU» представитель пресс-службы Алеся Ганьба.

Алексей Андреев стал пятым депутатом Думы ХМАО, про которого пишет «Википедия». До этого странички ресурса были посвящены народному избраннику от местных коренных жителей, писателю Еремею Айпину, чемпиону мира по боксу Руслану Проводникову, топ-менеджеру «ЛУКОЙЛа» Сергею Кочкурову и предпринимателю Михаилу Сердюку.

Эльдар Булатов
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