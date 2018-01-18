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18 января 2018
Главные новости Москвы
08:27  18 января 2018 2

Экс-супруга Джигарханяна собралась в дом престарелых

Армен Джигарханян, джигарханян армен
Бывшая жена актера заявила, что ей некуда идтиФото: Кадр из фильма «Новые приключения неуловимых»

Татьяна Власова, бывшая жена знаменитого актера Армена Джигарханяна, собралась в дом престарелых. Сенсационное заявление она сделала на шоу «Пусть говорят».

«Я настолько богата внутри, что мне все равно, где буду находиться, главное, чтобы я себя сохранила, не озлобилась, мне интересно все, кроме камеры пыток», — подчеркнула Власова. Она призналась, что ей больше некуда идти. Дом, который они построили в Америке вместе с Арменом Борисовичем, она продала и жалеет об этом: «Я жалею, что поторопилась и продала этот дом. Я бы ему сейчас сказала: возьми пальто, пойдем домой», — призналась Власова.

При этом экс-супруга известного артиста не держит зла на Джигарханяна. «У меня такое ощущение, что он меня до сих пор любит. У меня вначале обида была, боль, грустно — не то слово, даже ругаться хотелось, хоть я терпеливая. Но были моменты, когда материться хотела, хоть и не умею», — цитируют ее «Дни.ру».

82-летний актер, режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован. У него возникли «проблемы с сердцем», уточняет «Национальная служба новостей»

Рита Теркина
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