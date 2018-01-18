Экс-супруга Джигарханяна собралась в дом престарелых

Татьяна Власова, бывшая жена знаменитого актера Армена Джигарханяна, собралась в дом престарелых. Сенсационное заявление она сделала на шоу «Пусть говорят».
«Я настолько богата внутри, что мне все равно, где буду находиться, главное, чтобы я себя сохранила, не озлобилась, мне интересно все, кроме камеры пыток», — подчеркнула Власова. Она призналась, что ей больше некуда идти. Дом, который они построили в Америке вместе с Арменом Борисовичем, она продала и жалеет об этом: «Я жалею, что поторопилась и продала этот дом. Я бы ему сейчас сказала: возьми пальто, пойдем домой», — призналась Власова.
При этом экс-супруга известного артиста не держит зла на Джигарханяна. «У меня такое ощущение, что он меня до сих пор любит. У меня вначале обида была, боль, грустно — не то слово, даже ругаться хотелось, хоть я терпеливая. Но были моменты, когда материться хотела, хоть и не умею», — цитируют ее «Дни.ру».
82-летний актер, режиссер, народный артист СССР Армен Джигарханян госпитализирован. У него возникли «проблемы с сердцем», уточняет «Национальная служба новостей»