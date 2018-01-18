Крах крупнейшей строительной компании Сибири может озолотить югорского депутата

10:10 18 января 2018 0

На огромной части страны некому строить дороги Фото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшая в Сибири автодорожная строительная компания «Сибмост» теряет миллиардные заказы, а вскоре может быть и вовсе включена в список «недобросовестных поставщиков». В случае ее ухода с рынка в регионе практически не останется местных подрядчиков для крупных заказов. В результате госконтракты могут достаться компании депутата югорской думы.

В феврале арбитражный суд Красноярского края рассмотрит заявление федерального управления автодорог «Байкал» Федерального дорожного агентства о расторжении госконтракта с «Сибмостом» на реконструкцию участка трассы «Енисей», пишет «Коммерсант». Сумма сделки составляла 1,6 миллиарда рублей, при этом, по мнению заказчика: «Компания не выполнила объем работ, запланированный на 2017 год. Мы не видим, каким образом она в дальнейшем будет выполнять работы на этом объекте».

Расторгает договор с «Сибмостом» и «Горно-Алтайавтодор», заказывавший строительство моста через реку Катунь возле поселка Тюнгур за один миллиард рублей. При этом компания, помимо суда, обратилась также в УФАС с требованием включить подрядчика в список недобросовестных поставщиков, что закроет компании доступ к государственным заказам на два года. «Сибмост» испытывает трудности с 2016 года из-за больших долгов по кредитам. На сегодняшний день компания должна Сбербанку восемь миллиардов рублей. Расторжение договора может оказаться для предприятия фатальным.

Эксперты строительного рынка Сибири, опрошенные изданием, считают, что с уходом «Сибмоста» в регионе не останется крупных строительных подрядчиков. В этом случае госконтракты достанутся игрокам из других субъектов. В качестве наиболее вероятных вариантов называются ДСК «Автобан», принадлежащий депутату Думы ХМАО Алексею Андрееву и СК «Мост» Евгения Сура и Владимира Костылева.