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18 января 2018
10:10  18 января 2018 0

Крах крупнейшей строительной компании Сибири может озолотить югорского депутата

Капитальный ремонт автомобильной дороги М-5
На огромной части страны некому строить дорогиФото: Анна Майорова © URA.RU

Крупнейшая в Сибири автодорожная строительная компания «Сибмост» теряет миллиардные заказы, а вскоре может быть и вовсе включена в список «недобросовестных поставщиков». В случае ее ухода с рынка в регионе практически не останется местных подрядчиков для крупных заказов. В результате госконтракты могут достаться компании депутата югорской думы.

В феврале арбитражный суд Красноярского края рассмотрит заявление федерального управления автодорог «Байкал» Федерального дорожного агентства о расторжении госконтракта с «Сибмостом» на реконструкцию участка трассы «Енисей», пишет «Коммерсант». Сумма сделки составляла 1,6 миллиарда рублей, при этом, по мнению заказчика: «Компания не выполнила объем работ, запланированный на 2017 год. Мы не видим, каким образом она в дальнейшем будет выполнять работы на этом объекте».

Расторгает договор с «Сибмостом» и «Горно-Алтайавтодор», заказывавший строительство моста через реку Катунь возле поселка Тюнгур за один миллиард рублей. При этом компания, помимо суда, обратилась также в УФАС с требованием включить подрядчика в список недобросовестных поставщиков, что закроет компании доступ к государственным заказам на два года. «Сибмост» испытывает трудности с 2016 года из-за больших долгов по кредитам. На сегодняшний день компания должна Сбербанку восемь миллиардов рублей. Расторжение договора может оказаться для предприятия фатальным.

Эксперты строительного рынка Сибири, опрошенные изданием, считают, что с уходом «Сибмоста» в регионе не останется крупных строительных подрядчиков. В этом случае госконтракты достанутся игрокам из других субъектов. В качестве наиболее вероятных вариантов называются ДСК «Автобан», принадлежащий депутату Думы ХМАО Алексею Андрееву и СК «Мост» Евгения Сура и Владимира Костылева.

Игорь Чукреев
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