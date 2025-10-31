Авторитетный бизнесмен Александр Петерман сколотил состояние в девяностые Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Встреча главы корпорации «Славтэк» Александра Петермана с депутатами Нижневартовска сорвалась. По данным источника URA.RU в политическом истеблишменте, уже согласованное мероприятие внезапно решено было перенести на более поздний срок.

«Причиной в гордуме назвали невозможность личного присутствия председателя окружного парламента ХМАО Бориса Хохрякова „из-за плотного графика“. Встреча состоится во второй половине ноября, но говорят, что точной даты пока нет. Похоже, единороссы пытаются перехватить контроль над встречей, чтобы она не превратилась в публичную порку», — отмечает инсайдер.

Ранее Петерман вызвал на ковер депутатов Нижневартовска и предъявил претензии к действующему созыву думы — согласно отправленному им письму, народные избранники за четыре года работы в якобы недостаточно времени уделяют отчетам перед электоратом и наказам избирателей. Также он потребовал встречи с представителями вартовчан из окружной думы и предложил для этого свою площадку в принадлежащем ему комплексе «Жемчужина Сибири».

Продолжение после рекламы