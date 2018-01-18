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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
11:56  18 января 2018 1

Главу МУГИСО могут назначить до выборов президента. Обсуждаемый кандидат — человек Куйвашева со связями в УГМК, РМК и прокуратуре

Заседание правительства Свердловской области, пьянков алексей, МУГИСО
Спустя год после отстранения бывшего министра госимущества ему подыскали заменуФото: Александр Мамаев © URA.RU

Правительству Свердловской области нашли нового министра по управлению госимуществом (МУГИСО). Таким образом, губернатор Евгений Куйвашев, уточняя на своей пресс-конференции, что вице-губернатор Сергей Зырянов — «не и. о.» главы ведомства, возможно, предвосхитил свое важное кадровое решение. По информации источника в администрации главы региона, место главы МУГИСО займет министр природных ресурсов и экологии Алексей Кузнецов.

«Он близкий к губернатору, абсолютно не скандальный, да еще и со связями в прокурорской среде, как предыдущий министр. С Годом экологии он вполне справился, наладил полезные контакты с УГМК, согласовал стройку [Храма на воде, от идеи которого в итоге отказались] РМК, даже Носова [Сергея, мэра Нижнего Тагила], когда надо, может уговорить», — поделился инсайдом высокопоставленный чиновник.

Сам министр Алексей Кузнецов подробностями не делится: «Все кадровые решения принимает губернатор Свердловской области. А в случае с должностью, о которой вы говорите, — еще и по согласованию с Заксобранием». В аппарате Заксобрания «URA.RU» заверили, что никаких документов для согласования члена правительства к ним не поступало. Знакомый член правительства версию назначения подтверждает, но лишь отчасти: «Кузнецов действительно один из обсуждаемых вариантов, но не единственный. Сейчас его трудно заменить, а двигать, тем более перед выборами, рискованно».

Заседание законодательного собрания Свердловской области. Екатеринбург, кузнецов алексей, глацких ольга
У министра Кузнецова пока хорошая карма и чистый послужной список
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Вместе с тем собеседник агентства не сомневается в том, что вице-губернатор Сергей Зырянов может уйти даже до выборов 18 марта. Подтверждение этой версии есть и у представителей силовых органов. «Его [Зырянова] предупреждали по поводу коррупции в одном из управлений и предлагали убрать начальника, но тот отказал. И даже после ареста этого подчиненного не встал на сторону „конторы“, чем окончательно всех взбесил», — объясняет посвященный в «расклады» силовиков источник агентства.

Алексей Кузнецов родился 28 мая 1977 года в Тобольске (Тюменская область). Окончил Уральскую юракадемию в 2002 году. С 2001 по 2007 год работал в прокуратуре Тюменской области. С 2007 по 2011 год занимал должности в администрации Тюмени, в частности, замдиректора департамента имущественных отношений, начальника управления муниципальных закупок и директора департамента жилищной политики. С 2011 года был советником департамента по обеспечению конституционных прав граждан аппарата полпредства президента РФ в УрФО. 27 июля 2012 года был назначен на должность замминистра природных ресурсов и экологии Свердловской области, а 8 ноября 2013 года возглавил ведомство.

Антон Ольшанников
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