Солист «Иванушек» оставил гражданскую жену без наследства

Олег Яковлев из группы «Иванушки International» не указал в своем завещании собственную гражданскую жену. Тем не менее Александра Куцевол собирается бороться за наследство.
Наследство артиста, о смерти которого стало известно летом 2017 года, специалисты оценивают в 200 млн рублей, пишут «Дни.ру». Племянница Олега Яковлева заявила журналистам, что Александра Куцевол явно намерена вступить в борьбу за эти средства. По ее словам, раньше у нее были хорошие отношения с гражданской супругой певца, но затем они испортились. «Я не успела подписать договор по поводу творческого наследия Олега, Саша на меня накричала из-за этого. На этом наше общение с Александрой Куцевол прекратилось», — заявила женщина.
Летом 2017 года Олег Яковлев попал в больницу с пневмонией и умер в результате остановки сердца, сообщало «Федеральное агентство новостей». Тело артиста кремировали по его желанию и захоронили на Троекуровском кладбище.