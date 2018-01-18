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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Свердловской области
13:59  18 января 2018 5

АУЕ в свердловских школах: дети воруют в магазинах чай и кофе, чтобы передать в общак на зону. ВИДЕО

Идеология воровского мира все глубже внедряется в образовательные учреждения ЕкатеринбургаФОТО: Вадим Ахметов, URA.RU

В столице Урала полицейские провели на днях совещание для директоров екатеринбургских школ на тему АУЕ. Об этом «URA.RU» сообщил один из участников совещания. И силовиков, и педагогов беспокоит ситуация в школах, в которые все глубже и глубже проникает идеология «Арестантского уркаганского единства».

«Это АУЕ есть теперь во многих школах, самое страшное, что „полыхать“ начинает даже в хороших школах, — рассказал на условиях анонимности один из педагогов, участников обсуждения. — В одной из гимназий в центре Екатеринбурге детей во дворе поставили на колени. Выбежал охранник, всех разогнал, школа потом написала заявление».

«Заключенные в колониях сегодня целенаправленно проводят такую работу — выбирают детей из неблагополучных семей и наделяют их правами — говорят: „Ты будешь смотрящим за таким-то районом, за такой-то школой, твоя задача — собирать деньги и передавать нам“, — рассказал „URA.RU“ член общественного совета при УМВД по Екатеринбургу Константин Сергеев, возглавляющий Союз руководителей служб безопасности Урала и являющийся директором по безопасности торговой сети „Монетка“. — Есть информация, что в нескольких школах это процветает, когда старшеклассники пытаются собирать по школе деньги».

В магазинах города уже не раз фиксировались серии краж, совершенных малолетними — сворованные продукты они впоследствии отправляли в колонии. Один из самых ярких эпизодов произошел год назад, когда группа подростков вынесла из магазина несколько упаковок кофе. Информационная система «СТОП Шоплистер» (по распознаванию лиц, в том числе с анализом аккаунтов в соцсетях), установленная в «Монетке» и других торговых сетях, позволила установить личности воришек. «Программа нашла тех ребят, которые совершили эту кражу кофе — они выкладывали во „ВКонтакте“ не только свои фото, но и фотографию перед ИК-2, куда они принесли передачу», — рассказал Сергеев.

По его словам, подобные кражи фиксируются регулярно. «Всегда, когда это происходит, мы стараемся досконально разобраться в случившемся: кто своровал, зачем он это сделал, где он это смог продать», — рассказывает «безопасник». По его словам, все чаще приходится сталкиваться с тем, что их совершают подростки, которые выбрали себе героями заключенных.

«Реальность сегодня такова, что 17-летние управляют 14-летними, а те уже вокруг себя формируют 10-леток, — признает один екатеринбургских педагогов. — Эта тема есть сейчас в каждой школе, даже в гимназиях, но директора не знают, что с этим делать».

«URA.RU» обратилось в Главное управление МВД по Свердловской области и в департамент образования Екатеринбурга с просьбой прокомментировать прошедшее совещание педагогов и полицейских о внедрении «арестанского уклада» в школах. К моменту публикации ответы не поступили.

Андрей Гусельников
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