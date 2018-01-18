Предпринимательница Юлия Дубко из Пермского края занялась производством органических соков в лондонском Hilton. Об этом пишет ForbesWoman.
В середине 1990-х родители отправили Юлию в американскую школу в Швейцарии, затем она окончила Лозаннскую школу гостиничного менеджмента EHL, работала в Швейцарии, а позже — в Москве. После этого Дубко вернулась в Европу. Работе на королевской кухне Букингемского дворца пермячка предпочла собственное дело — стартап по производству органических соков. Сейчас она занимается бизнесом в лондонском Hilton, уточняет издание.
Другая бизнесвумен, жительница Красногорска Тамара Железнова, стала известной благодаря производству эксклюзивных сладостей. О «блондинке в шоколаде» пишет сайт «Подмосковье сегодня».
Как ранее сообщало «URA.RU», в прошлом году Forbes опубликовал список самых богатых российских госслужащих, ежегодный доход которых исчисляется десятками миллионов, а у некоторых — и миллиардами рублей. В перечень самых богатых чиновников попали уральцы.