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18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Пермского края
13:53  18 января 2018 0

Бизнесвумен с Урала отказалась от королевской кухни Букингемского дворца и попала на страницы Forbes

Чайник,миксер, соковыжималка, бытовая техника , бытовая техника, апельсины, соковыжималка, стакан сока
Пермячка поит британцев органическими сокамиФото: depositphotos.com © URA.RU

Предпринимательница Юлия Дубко из Пермского края занялась производством органических соков в лондонском Hilton. Об этом пишет ForbesWoman.

В середине 1990-х родители отправили Юлию в американскую школу в Швейцарии, затем она окончила Лозаннскую школу гостиничного менеджмента EHL, работала в Швейцарии, а позже — в Москве. После этого Дубко вернулась в Европу. Работе на королевской кухне Букингемского дворца пермячка предпочла собственное дело — стартап по производству органических соков. Сейчас она занимается бизнесом в лондонском Hilton, уточняет издание.

Новость по теме
В список самых богатых госчиновников от Forbes попали уральцы

Другая бизнесвумен, жительница Красногорска Тамара Железнова, стала известной благодаря производству эксклюзивных сладостей. О «блондинке в шоколаде» пишет сайт «Подмосковье сегодня».

Как ранее сообщало «URA.RU», в прошлом году Forbes опубликовал список самых богатых российских госслужащих, ежегодный доход которых исчисляется десятками миллионов, а у некоторых — и миллиардами рублей. В перечень самых богатых чиновников попали уральцы.

Рита Теркина
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