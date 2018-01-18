Посол США в России Джон Хантсман, возможно, примет участие в праздничных мероприятиях в честь Крещения в Новом Иерусалиме. Дипломаты американского посольства обратились к представителям Русской православной церкви организовать для посла купание в крещенской купели.
Хантсман, как выяснил сайт «Подмосковье сегодня», кроме омовения в иордани, может посетить Воскресенский Ново-Иерусалимский монастырь и ознакомиться с достопримечательностями.
Всего в Москве на Крещение организовано 59 купелей. Как уточняет «Национальная служба новостей», все они оборудованы лестницами для спуска и ограждениями. Возле мест для купаний будут дежурить сотрудники МЧС и медики.
18 декабря православные отмечают Крещенский сочельник. По древним обычаям в память о Богоявлении верующие окунаются в иордани — специально прорубленные купели в водоемах.