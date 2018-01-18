Челябинская школьница трагически погибла на популярном горнолыжном курорте

Четырнадцатилетняя школьница из Магнитогорска погибла на горнолыжном курорте «Банное», вылетев с трассы на большой скорости. Обстоятельства ЧП на трассе горно-лыжного комплекса (ГЛЦ) «Металлург-Магнитогорск» устанавливают силовики.
Девушка приехала в горнолыжный центр на «Банном», чтобы подготовится к соревнованиям в составе команды детской спортивной школы олимпийского резерва спортивного клуба «Металлург-Магнитогорск». Начав спуск с горы, она на огромной скорости вылетела с трассы и получила травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть юной спортсменки, сообщает портал «Верстов.Инфо», уточнив, что ЧП произошло вечером 17 января.
Представитель ГЛЦ пояснил, что спортсменка не справилась с управлением лыжами во время тренировочного спуска по трассе №4. По его словам, девушка ушла с трассы и налетела на камень, расположенный в лесу.
По свидетельствам очевидцев, юную спортсменку спустили к нижней станции подъемника без признаков жизни. «На месте происшествия работают оперативные службы, в том числе полиция и представители Следственного комитета Республики Башкортостан», — отметил представитель ГЛЦ.