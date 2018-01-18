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Главные новости Курганской области
18:13  18 января 2018 12

Губернатор Зауралья отправит в отставку проблемного главу района. «Он сам об этом еще не знает»

Комиссия по оплате труда. Курган, герасименко сергей
Сергею Герасименко придется искать новую работуФото: Игорь Меркулов © URA.RU

Губернатор Алексей Кокорин заявил на пресс-конференции для СМИ, что в «самое ближайшее время» отправит в отставку главу Петуховского района Сергея Герасименко, передает корреспондент «URA.RU». При этом Кокорин добавил, что сам глава «может быть, еще об этом не знает».

Также смена руководства планируется еще «как минимум в двух районах», объявил губернатор. Он объяснил это решение неудовлетворительной работой управленцев, которая проявляется в динамике развития районов. Кроме того, руководителем недовольны местные жители.

Глава Петуховского района обвинялся в злоупотреблении полномочиями. По версии следствия, он создал организацию по теплоснабжению, в которую устроил подконтрольных лиц. В деле главы фигурировало и МУП «Городские тепловые сети». Чиновник был временно отстранен от работы, но районный суд оправдал Сергея Герасименко, облсуд решение оставил в силе. Герасименко вернулся на пост, однако в районе остается много острых проблем.

Анна Бояркина
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