Путин посетил монастырь и окунулся в прорубь на Селигере

04:53 19 января 2018 0

Для президента России это уже не первый опыт крещенских купаний Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин посетил мужской монастырь Нило-Столобенская пустынь в Тверской области, а также принял участие в крещенских купаниях, окунувшись в прорубь на Селигере. Об этом журналистам рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«По случаю праздника Крещения Господня Путин побывал на части литургии, а также поучаствовал в крещенских купаниях на озере Селигер», — приводит РИА «Новости» сообщение пресс-секретаря президента.

Как рассказал Дмитрий Песков, в этом году традиционных крещенских морозов в центральной России не наблюдается, поэтому «температура в районе озера этой ночью не опускалась ниже шести-семи градусов ниже нуля». По словам Пескова, для Путина это не первый опыт крещенских купаний, в прорубь он окунается уже на протяжении нескольких лет.