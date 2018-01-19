10:29 19 января 2018 1

Наталья Шагулина получила 17 ударов ножом, но смогла помочь детям сбежать от нападавших Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Состояние учительницы Натальи Шагулиной, которая больше всех пострадала при поножовщине в пермской школе №127, улучшается. Ее готовятся перевести из реанимации в обычную палату.

«Сейчас Наталья Васильевна в состоянии средней тяжести. В пятницу, 19 января, ее переведут из реанимации в общее отделение», — рассказали «URA.RU» в ГКБ №4, где лечится пациентка.

Два подростка, напавших на школу, находятся в той же больнице. К выписке их пока не готовят. Как только позволит их состояние здоровья, они тут же покинут стены медучреждения и отправятся в СИЗО-5, где будут находиться до середины марта.

Напомним, 15 января двое парней 15 и 16 лет напали на пермскую школу №127. Они вошли в класс на третьем этаже, где проходили уроки у четвероклассников, и нанесли удары ножом учительнице и детям,. Больше всех пострадала педагог Наталья Шагулина — она получила 17 ножевых ранений и потеряла много крови. После того, как она пришла в себя, первые ее слова были: «Как мои детки?»