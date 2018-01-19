{{userService.getUserParam('notifications_count')}} {{ userService.getUserParam('notifications_count')+1 }}
Выйти
Войти
Новости приходят чаще, чем вам хотелось бы, а поводы не интересны?
настроить уведомления
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
подписаться на уведомления
у вас {{ userService.getUserParam('notifications_count') }} новых уведомления
Вы не зарегистрированы. Войдите в свой профиль, чтобы использовать уведомления в полную силу
Редактировать подписки
Редактирование подписок
Комментарии
Авторы
Сюжеты
отписаться
отписаться
отписаться
{{userService.settingsPanel.errors.form}}
{{userService.settingsPanel.errors.name}}
{{userService.settingsPanel.errors.new_password}}
URA.RU готово сообщать вам новости, на каком бы сайте вы ни находились
Как 23-летний парень стал визави министров
Подписаться
Не подписываться
Москва
прогноз на 7 дней
Доллар 56,59
Динамика за 2 недели
Евро 69,40
Динамика за 2 недели
Подпишись на URA.RU:
Чтобы подписаться на рассылку, укажите свой e-mail
{{userService.email_subscribe.errors.email}}
{{userService.email_subscribe.msg}}
19 января 2018
18 января 2018
17 января 2018
Главные новости Пермского края
10:29  19 января 2018 1

Состояние учительницы, получившей 17 ножевых в пермской школе, изменилось

Заведующий отделением сосудистой хирургии клинической больницы РЖД-Медицина Сергей Иванин. Екатеринбург, операционная, операция, хирург, медицина, здравоохранение, хирургическое отделение, больница
Наталья Шагулина получила 17 ударов ножом, но смогла помочь детям сбежать от нападавшихФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Кровавая поножовщина в пермской школе
все новости сюжета

Состояние учительницы Натальи Шагулиной, которая больше всех пострадала при поножовщине в пермской школе №127, улучшается. Ее готовятся перевести из реанимации в обычную палату.

«Сейчас Наталья Васильевна в состоянии средней тяжести. В пятницу, 19 января, ее переведут из реанимации в общее отделение», — рассказали «URA.RU» в ГКБ №4, где лечится пациентка.

Два подростка, напавших на школу, находятся в той же больнице. К выписке их пока не готовят. Как только позволит их состояние здоровья, они тут же покинут стены медучреждения и отправятся в СИЗО-5, где будут находиться до середины марта.

Напомним, 15 января двое парней 15 и 16 лет напали на пермскую школу №127. Они вошли в класс на третьем этаже, где проходили уроки у четвероклассников, и нанесли удары ножом учительнице и детям,. Больше всех пострадала педагог Наталья Шагулина — она получила 17 ножевых ранений и потеряла много крови. После того, как она пришла в себя, первые ее слова были: «Как мои детки?»

Анна Белкина
© Служба новостей «URA.RU»
Версия для печати {{item.comments_count}} {{ item.type=='news' ? 'Новость' : 'Статья' }} из сюжета: {{ item.story.title }}

{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
прочитать статью полностью
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
из сюжета
{{item.story_prev.date}}
ПРЕДЫДУЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
{{item.story_next.date}}
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ СЮЖЕТА
Система Orphus
Загрузка...
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
{{a.id?a.name:a.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Ссылки по теме
другие новости сюжета
{{item_print.story_prev.date}}
{{item_print.story_next.date}}
Разрешить уведомления Подписаться на рассылку Присоединиться к Telegram Уведомления во Вконтакте
Сегодня в СМИ
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров
новости партнеров