В Сети восхитились президентом РФ Владимиром Путиным, который сегодня, в Крещение, окунулся в прорубь. На вопрос, холодно ли ему, Путин ответил: «Не! Отлично!»
«В мире далеко не каждый президент своей страны сможет наглядно продемонстрировать всей общественности силу духа, воли, убедительной решительности в таком поступке!» — написали в комментариях. «Красавчик… Это мой президент!.. Мужик. Дай Бог ему здоровья! С праздником Крещения, Владимир Владимирович», — поддержали другие это мнение.
Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент окунается в прорубь уже несколько лет. Песков отметил, что в Тверской области в этом году крещенских морозов нет. Температура ночью не опускалась ниже -7 градусов, сообщают «Дни.ру». Ранее сообщалось, что Путин принял участие в крещенских купаниях в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, напоминает «Федеральное агентство новостей».