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19 января 2018
Главные новости Москвы
11:29  19 января 2018 10

«Мужик!» В Сети оценили крещенское купание Путина. ВИДЕО

Президент присутствовал на литургии по случаю праздника Крещения ГосподняФото: сайт президента России

В Сети восхитились президентом РФ Владимиром Путиным, который сегодня, в Крещение, окунулся в прорубь. На вопрос, холодно ли ему, Путин ответил: «Не! Отлично!»

«В мире далеко не каждый президент своей страны сможет наглядно продемонстрировать всей общественности силу духа, воли, убедительной решительности в таком поступке!» — написали в комментариях. «Красавчик… Это мой президент!.. Мужик. Дай Бог ему здоровья! С праздником Крещения, Владимир Владимирович», — поддержали другие это мнение.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал, что президент окунается в прорубь уже несколько лет. Песков отметил, что в Тверской области в этом году крещенских морозов нет. Температура ночью не опускалась ниже -7 градусов, сообщают «Дни.ру». Ранее сообщалось, что Путин принял участие в крещенских купаниях в мужском монастыре Нило-Столобенской пустыни в Тверской области, напоминает «Федеральное агентство новостей».

Иван Антонов
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