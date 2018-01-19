Бузова подсчитала, во сколько ей обходится отпуск на «приватном» острове. ФОТО

В экзотической стране телеведущая арендует виллу
Певица и телеведущая Ольга Бузова поделилась, в какую сумму ей обходится отдых на одном из популярных курортов. По ее словам, один день на острове в Таиланде стоит ей 100 тысяч долларов.
Одна из подписчиц Бузовой в Instagram спросила у звезды о стоимости аренды тайской виллы, в которой телеведущая и певица сейчас проводит отпуск. Как оказалось, речь идет о баснословных суммах — выходит, что за шесть дней отдыха телеведущая уже потратила 600 тысяч долларов.
Отметим, что Ольга Бузова отдыхает в Таиланде не одна, а в компании Тимура Батрутдинова. По ее словам, они оба оказались на «единственном приватном острове» случайно.