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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Москвы
04:27  19 января 2018 0

«Простите нам наше счастье!» Бузова рассказала, как отдыхает с Батрутдиновым в Таиланде

Сам шоумен называет отношения с телеведущей и певицей «дружбой на грани»Фото: Тимур Батрутдинов, Instagram

Популярные российские телеведущие Ольга Бузова и Тимур Батрутдинов, которые в эти дни отдыхают в Таиланде, «случайно» оказались на одном и том же закрытом «приватном» острове. Пока подписчики в социальных сетях гадают, насколько случайным оказался совместный отдых звезд и нет ли за этим чего-то большего, шоумен и ведущая регулярно делятся своими романтическими фотографиями, сопровождаемыми хэштэгом #ББ, составленным из первых букв их фамилий.

«Случайно оказались вместе на закрытом острове, единственном приватном острове в Таиланде, — написала Бузова под одной из фотографий в сети Instagram и «приправила» ее цитатой из Достоевского: «Пройдите мимо нас и простите нам наше счастье!»

Фолловеры по-разному отнеслись к данным сообщениям. Если одни желают счастья «паре», то многие все же не верят в отношения звезд, называя происходящее пиаром и желанием прибавить себе популярности. «Пожалуйста-пожалуйста-пожалуйста, пусть вы окажетесь парой», «Холостяк искал жену, а нашел пошлую глупышку…любовь зла…или безысходность?» пишут сторонники версии, что происходящее — не розыгрыш. «Они это с сарказмом говорят! Конечно не случайно», — не верят в совпадения поклонники.

А вот Тимуру его отдых в Тае все больше напоминает шоу «Холостяк»: «Когда ехал холостяком на отдых, не ожидал, что окажусь в шоу „Холостяк“. Постоянно случайно оказываемся с @buzova86 в самых романтичных местах. Так же камеры повсюду, две из которых наши. Так же вся страна следит. Дежавю!» При этом популярный комик и сам отмечает, что неплохо смотрится вместе с Ольгой.

Отметим, ранее Батрудинов назвал отношения с Бузовой «дружбой на грани», добавив, что дружит с певицей уже 13 лет. Как писало «URA.RU», Ольга Бузова рассказывала, почему уже больше года после развода с футболистом Дмитрием Тарасовым у нее нет молодого человека. Сам футболист, оставив экс-супругу, женился на модели.

Виктор Жуков
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