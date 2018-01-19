В уральском морге ввели самообслуживание

В морге городской больницы № 5 в Каменске-Уральском введено частичное самообслуживание. После 15.00 тела умерших родственников никто не принимает. Если человеку нужно поместить труп в морг, он должен взять ключ в приемном покое, а затем самостоятельно перенести тело.
Первой на необычную ситуацию обратила внимание местная жительница. Как сообщила в соцсетях женщина, ее отец умер в одной из городских больниц. Дочери дали направление на вскрытие тела. Отвезти тело покойного она попросила одного из знакомых.
«Подъехали на машине с прицепом. Тело отца погрузили, накрыли тентом и поехали в морг. Время около 17 часов. Морг закрыт. На дверях табличка: „Ключ в приемном покое“. В приемном покое под залог моего паспорта мне дали ключ от морга. На вопрос, то меня сопроводит туда, ответом была тишина. Здесь оказалось полное самообслуживание!» — приводит портал KU66.RU слова женщины.
В итоге горожанка вместе со знакомым самостоятельно перенесла тело на свободный стол, затем закрыла морозильную камеру и дверь в морг и вернула ключ в приемный покой. Сотрудники больницы в беседе с корреспондентом «URA.RU» подтвердили, что такая практика действительно существует.
«Морг работает где-то до трех. Если позже, то нужно брать ключ и самим переносить тело», — сообщили в больнице. Получить оперативный комментарий главврача медицинского учреждения не удалось.