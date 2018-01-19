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19 января 2018
Главные новости Москвы
15:01  19 января 2018 1

Силовики задержали соперников Шакро Молодого. Братьев Кардава взяли в Москве и Минске

Надписи в подземном переходе у ТЮЗа. Екатеринбург, подземный переход, надписи на стенах, шакро младший, младiй шакро, вндализм
Шакро грозит пожизненное заключение, и воры оживилисьФото: Владимир Жабриков © URA.RU
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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В Минске при содействии российской полиции задержан вор в законе Гела Кардава. Два дня назад в Москве был взят его младший брат Гизо. Им 43 и 40 лет соответственно.

По сообщению «Прайм Крайм», из Минска по поддельным документам Гела пытался улететь в Турцию. За подделку его и взяли. Белорусы, отмечает издание, не хотят видеть на своей территории гастролирующего вора. Хоть он и помещен в спецприемник, наблюдатели считают, что Гела отделается штрафом (по местным законам за подделку документов предусмотрено ограничение свободы на полгода).

Братья Кардава являются лидерами «мингрельского» воровского клана. Он был создан при поддержке Деда Хасана для противодействия «сухумской» и «кутаисской» семьям Мераба Джангвеладзе и Тариела Ониани. После смерти Хасана и возвращения в Россию вора в законе Шакро Молодого братья впали в немилость — Шакро не стал скрывать симпатий к «кутаисцам». На три года Кардавы исчезли из поля зрения наблюдателей. Однако сейчас Шакро грозит пожизненное заключение, российский криминальный мир выбирает нового лидера, и братья решили вернуться.

В 2016 году Шакро (Захарий Калашов) был задержан по делу о вымогательстве. Через неделю ФСБ арестовала первого заместителя начальника ГСУ СК по Москве Дениса Никандрова, начальника управления собственной безопасности СК РФ Михаила Максименко и его заместителя Александра Ламонова по обвинению в получении взятки, напоминает «Национальная служба новостей».

Семен Гринберг
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