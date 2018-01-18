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18 января 2018
Главные новости Москвы
08:22  18 января 2018 3

Шакро Молодой оказался в СИЗО из-за женщины

Открытая лицензия на 04.08.2015. Тюрьма. Наручники. Криминал., сизо, клетка, тюрьма
Криминальный мир России оказался перед угрозой войны из-за одной эсэмэскиФото: Pixabay
новость из сюжета:
Противостояние воров в законе
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Стали известны подробности истории, которая привела Шакро Молодого к аресту, а криминальный мир России оказался перед угрозой межклановой войны. Это могло произойти из-за женщины.

В настоящее время в Никулинском суде Москвы идет процесс по обвинению Захария Калашова (Шакро Молодой) в вымогательстве восьми миллионов рублей у хозяйки ресторана Elements. Задержан он был после перестрелки, начавшейся из-за конфликта рестораторши с дизайнером Фатимой Мисиковой, чья работа ее не устроила. Еще одним обвиняемым по делу является криминальный авторитет Андрей Кочуйков (Итальянец).

На суде Кочуйков заявил, что Калашов не хотел ввязываться в этот конфликт. «Захар Князевич сказал мне не связываться с этой ситуацией: „Забудь про нее, и я забуду“. Без всяких объяснений — видимо, что-то знал», — цитирует Итальянца Lenta.ru. Тем не менее сам он по собственной инициативе решил поддержать женщину, получив от нее СМС-сообщение о том, что ей нужна помощь. «У меня были отношения с женщиной, каждый мужчина в душе гусар, и я, естественно, хотел ей помочь. Приехал, шепнул ей на ушко: „Не бойся, я с тобой“», — заявил обвиняемый.

Сейчас Мисикова объявлена в международный розыск и, предположительно, находится во Франции. Калашов и Койчуков были арестованы два года назад. Шакро Молодой считается главным криминальным авторитетом страны. Из-за его длительного пребывания в местах заключения эксперты прогнозируют начало в стране большой войны между воровскими кланами.

Виктор Жуков
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