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19 января 2018
18 января 2018
Главные новости Челябинской области
15:11  19 января 2018 0

В правительстве Челябинской области готовится новая отставка

Экспресс тестирование на ВИЧ Челябинск, кремлев сергей
Сергей Кремлев готовится к пенсииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Министр здравоохранения Челябинской области Сергей Кремлев в самое ближайшее время уйдет в отставку, сообщили «URA.RU» собственные источники. В правительстве региона эту информацию не комментируют.

Сергей Кремлев возглавил областной минздрав в августе 2014 года. До этого три месяца руководил министерством в статусе и. о. До работы в правительстве был главврачом клиники Южноуральского государственного университета. 18 января Кремлеву исполнился 61 год, и он получил из рук губернатора Бориса Дубровского почетный знак «За заслуги перед Челябинской областью». Это в кулуарах расценили как будущую отставку, но не принудительную, а почетную и добровольную.

После того, как Кремлеву исполнилось 60 лет, с ним еще на год продлили контракт, хотя уже тогда он был готов уйти на пенсию. На этот раз, по информации «URA.RU» Кремлев попросил контракт не продлевать. «Отставка будет оформлена в самое ближайшее время», — сообщил источник.

По некоторым данным, и. о. министра будет назначен заместитель Кремлева Сергей Приколотин. Приколотин поступил на работу в правительство в июле 2016 года. До этого он руководил управлением здравоохранения Миасса. Ранее губернатор отправил в отставку министра экологии региона Ирину Гладкову.

Альбина Золотухина
© Служба новостей «URA.RU»
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