Челябинский губернатор отправил в отставку министра экологии

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил в отставку министра экологии региона Ирину Гладкову, подавшую заявление об увольнении с поста руководителя ведомства. Постановление об отставке Гладковой выложено на официальном сайте губернатора, передает корреспондент «URA.RU».
Гладкова подала заявление об увольнении 16 января, во вторник, после разговора с курирующим вице-губернатором Сергеем Сушковым. Среди причин ее увольнения называют претензии общественности к решению природоохранных вопросов, а также проблемы с ликвидацией свалки в Челябинске. В ноябре 2017 года губернатор Борис Дубровский изменил структуру власти, передав вопросы экологии Сушкову. Ранее эту сферу, а также министерство, курировал вице-губернатор Олег Климов.
Гладкова, экономист и инженер-математик по образованию, поступила на работу в министерство, когда структура еще называлась управлением, в 1993 году. Уволилась с госслужбы в 2010 году, в должности первого замминистра. Несколько лет проработала в «Русской медной компании». Вернулась в правительство, на пост министра, осенью 2014 года. В июне 2017 года Гладковой исполнилось 58 лет.
Исполняющим обязанности министра экологии, по информации «URA.RU», назначена начальник управления окружающей среды Яна Куприкова. У нее три диплома о высшем образовании, по специальностям биоэколог, юрист и экономист. Два диплома с отличием.