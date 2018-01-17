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Главные новости Челябинской области
17:24  17 января 2018 1

Челябинский губернатор отправил в отставку министра экологии

Гладкова Ирина мин экологии Челябинск, Гладкова ирина
Отставку Ирины Гладковой утвердилиФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский отправил в отставку министра экологии региона Ирину Гладкову, подавшую заявление об увольнении с поста руководителя ведомства. Постановление об отставке Гладковой выложено на официальном сайте губернатора, передает корреспондент «URA.RU».

Гладкова подала заявление об увольнении 16 января, во вторник, после разговора с курирующим вице-губернатором Сергеем Сушковым. Среди причин ее увольнения называют претензии общественности к решению природоохранных вопросов, а также проблемы с ликвидацией свалки в Челябинске. В ноябре 2017 года губернатор Борис Дубровский изменил структуру власти, передав вопросы экологии Сушкову. Ранее эту сферу, а также министерство, курировал вице-губернатор Олег Климов.

Гладкова, экономист и инженер-математик по образованию, поступила на работу в министерство, когда структура еще называлась управлением, в 1993 году. Уволилась с госслужбы в 2010 году, в должности первого замминистра. Несколько лет проработала в «Русской медной компании». Вернулась в правительство, на пост министра, осенью 2014 года. В июне 2017 года Гладковой исполнилось 58 лет.

Исполняющим обязанности министра экологии, по информации «URA.RU», назначена начальник управления окружающей среды Яна Куприкова. У нее три диплома о высшем образовании, по специальностям биоэколог, юрист и экономист. Два диплома с отличием.

Альбина Золотухина
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