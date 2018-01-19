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Главные новости Тюменской области
17:42  19 января 2018 1

Полицейские появились в штабе Навального в Тюмени. Активисты много шутили. ФОТО

Полицейские изъяли листовкиФото: Скрин прямой трансляции в группе «Команда Навального Тюмень»

Тюменская полиция провела осмотр в региональном штабе российского блогера Алексея Навального. По информации от активистов, сотрудники правоохранительных органов решили обследовать помещение по жалобе за незаконную агитацию на Цветном бульваре. В ходе мероприятия полицейские пересчитали агитационные листовки и изъяли их.

Наблюдать за работой сотрудников правоохранительных органов в штабе тюменцы могли онлайн, через прямую трансляцию, которую активисты штаба вели с места событий. Было видно, что руководитель штаба Александр Куниловский пытался выяснить, на каком основании трое полицейских, один из которых был в гражданском, проводят обыск. Сотрудники полиции пояснили Куниловскому, что в соответствии с жалобой на незаконную агитацию на Цветном бульваре Тюмени возбуждено административное дело. Во время трансляции представители штаба сообщили, что понятые присутствовали в помещении без паспортов, за пересчетом листовок не следили, «сидели» в смартфонах и выходили из кабинета.

Изъяли более 1000 листовок
Фото: скрин онлайн-трансляции

Сотрудники штаба Навального комментировали обыск шутками: «Розетку открутите, может там что-то найдете. У нас все деньги госдепа на помещение ушли. Унитаз проверьте, там в бачке что-то плавает». Сотрудники полиции изъяли 1180 листовок и ушли. Навальновцы провожали их криками «Позор!» Обыск продолжался чуть более часа.

Эфир в режиме онлайн смотрели 45 человек. От комментариев «URA.RU» Александр Куниловский отказался. В пресс-службе УМВД России по Тюмени обещали дать разъяснения позже.

Напомним, что 25 декабря ЦИК отказала Алексею Навальному в регистрации на президентских выборах 2018 года из-за наличия у него судимости по уголовному делу о нанесении экономического ущерба ряду российских предприятий. Блогер отказался распускать штабы, переформатировав их в «штабы забастовки», а также призвал избирателей к бойкоту выборов в марте. В российском политическом сообществе обсуждается законность этой технологии: призыв не ходить на выборы может считаться экстремистским. Сотрудники правоохранительных органов в разных городах уже несколько дней изымают агитационные материалы у сторонников блогера.

Виктор Жуков
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