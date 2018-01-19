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19 января 2018
18 января 2018
16:27  19 января 2018 1

Росгвардейцев на Урале подготовят в заведении, прославленном гей-оргиями и порносъемками

Развод Росгвардии на площади Революции. Челябинск, росгвардия, офицеры росгвардии
Молодую смену росгвардейцев будут готовить в «знаменитом» учебном заведенииФото: Вадим Ахметов © URA.RU

Екатеринбургский кадетский корпус, более известный как лицей милиции, в ближайшее время может начать выпускать сотрудников Росгвардии. Ранее учебное заведение прославилось скандалами с продажей наркотиков, гей-оргиями и съемками порно.

По информации источников «URA.RU», предварительные договоренности между учредителем заведения — министерством образования Свердловской области — и руководством Росгвардии уже получены. «Варианты укрепления сотрудничества прорабатываются. Конкретных решений пока не принято», — заявили URA.RU в свердловском министерстве образования.

Сейчас Екатеринбургский кадетский корпус готовит будущих казаков, а до 2013 года учебное заведение выпускало полицейских. В 2011 году лицей сотряс грандиозный скандал. Выяснилось, что будущие полицейские продавали наркотики, а кроме того, за дозу участвовали в гомосексуальных секс-оргиях и съемках порнофильмов.

Не исключено, что именно эта история заставила МВД выйти из состава учредителей. «Областной главк полиции уже более трех лет не имеет отношения к этому заведению», — заявил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых. В самом лицее «URA.RU» отказали в официальных комментариях. Неофициально сотрудники учреждения объяснили, что Росгвардия не будет входить в состав учредителей лицея, «просто речь идет о сотрудничестве».

Дмитрий Антоненков
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