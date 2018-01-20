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20 января 2018
16:22  20 января 2018 0

Смыли грехи. В Татарстане мусульмане на Крещение окунулись в купель в виде полумесяца. ФОТО

Казанская купель стала причиной споров в соцсетяхФото: страница в Instagram Зульфата Зиннурова

Мусульмане Татарстана решили оригинальным способом присоединиться к празднованию Крещения, подготовив для желающих прорубь в виде полумесяца. Фотография купели вызвала споры в соцсетях.

Снимок полумесяца на своей странице в Instagram разместил местный шансонье Зульфат Зиннуров. «С праздником, друзья! Бог он один, не забывайте», — подписал фотографию певец. Пост набрал свыше 3 тысяч лайков и несколько сот комментариев с самыми разными оценками необычной купели. Часть подписчиков резко негативно восприняла участие мусульман в праздновании Крещения.

«Мы за дружбу и мир, но путать все не надо. У вас, по-моему, каша в голове: праздники перепутали»; «Кто уподобился другому народу тот из них»; «А христианине тоже празднуют Исламские праздники?»; «Для чего это все? У нас есть свои праздники и православные их вместе с нами не празднуют. А нырять в прорубь можно в любое время», — пишут пользователи Instagram.

Ранее оживленную реакцию в соцсетях вызвало крещенское омовение президента Владимира Путина. Как уже сообщало «URA.RU», президент спустился в купель на озере Селигер. Особенно восторженно кадры были восприняты в Европе и Канаде, сообщают Nation news. Напомним также, что далеко не все могут позволить себе окунуться в ледяную воду. Так, доктор медицинских наук, кардиолог Мехман Мамедов заявил в беседе с RT, что купание в проруби может навредить неподготовленному организму. По словам Мамедова, положительный эффект от подобных процедур возникает только при регулярных омовениях.

Сергей Макеев
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